Terwijl een Russische bestorming van Kyiv dreigt, doet oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen (EenVandaag en Trouw) verslag van de situatie in de Oekraïense hoofdstad. Voor NU.nl houdt hij een dagboek bij.

Het blijft een indrukwekkend beeld: vrijwel alles is dicht in deze miljoenenstad. Alleen supermarkten, apotheken, hier en daar een klein winkeltje en sommige tankstations zijn open. En die worden allemaal nauwelijks meer bijgevuld, dus de schappen worden leger en steeds meer benzinestations sluiten. Ook vind ik nergens meer een volle geldautomaat. Kyiv is een spookstad.

Het levert allerlei problemen op. Ik sprak een drugsverslaafde die methadon moet krijgen, die er niet voor hem is, ondanks een open apotheek.

Alcoholverslaafden hebben ook een probleem: de verkoop van alcohol is kort nadat de oorlog begon verboden. De stellingen in de supermarkten zijn afgeplakt met grote stukken plastic of leeggehaald. De combinatie alcohol en oorlog is meestal geen gelukkige, zeker niet als je als overheid duizenden wapens hebt uitgedeeld aan burgers.

Overigens zullen de inwoners van Kyiv voorlopig nog niet van de honger omkomen, omdat er ook minder mensen over zijn in de stad voor het beschikbare eten. En er wordt op plekken gratis eten uitgedeeld.

Improviseren erg belangrijk in een oorlog

Zelf had ik ook last van de gesloten winkels. Nou ja, last; zeker in een oorlog komen 'problemen' wel in het juiste perspectief te staan. Een van de glazen viel spontaan uit mijn bril. Een minuscuul schroefje was 'missing in action' en ik wilde dus naar een opticien. Maar net als het schroefje was die nergens te vinden.

Toen bedacht ik dat ik twee weken voordat ik naar Oekraïne ging in Afghanistan een paar goedkope zonnebrillen had gekocht. Die had ik gebruikt om mensen die met het Nederlandse leger hadden gewerkt anoniem in beeld te brengen. Een schroefje uit een van die brillen houdt nu mijn rechterglas vast. Zo ongeveer.

Improviseren is erg belangrijk in een oorlog en dat merk ik ook in mijn hotel. Vandaag zijn de twee jonge dames van de receptie ervandoor gegaan. Ze wilden de stad uit, omdat er steeds meer explosies klinken aan de rand van Kyiv en zij geloven dat een zware aanval op de stad aanstaande is.

Nu staat de manager zelf achter de receptie. Haar taak is wel beperkt: rekeningen opmaken, dat soort werk. Het scheelt dat het hotel al ruim een week geen nieuwe gasten meer aanneemt.

Beneden in de spelonken van het hotel doet nog maar één vrouw de wasserette, waar ze vroeger met meer waren. Sinds kort heeft ze assistentie van haar man. Ze slapen tussen het linnen, veilig onder de grond.

Nachten vol explosies

En zo probeert dit hotel overeind te blijven in een stad die vooral als het donker wordt spookachtig is. Zodra de avondklok om 20.00 uur ingaat en het hotel de lichten beneden dimt, hoor je beter hoe verderop inslagen klinken en uitgaand vuur.

Luchtafweerraketten stijgen op met een soort diepe zucht en scheren naar hun doelwit. Gisteravond klonk er ineens een enorme knal en zag ik een vuurbal openbarsten aan de horizon. Oekraïense media beweerden dat er een Russische straaljager was neergeschoten. Het kan waar zijn, maar het kan ook propaganda zijn. Maar tijdens de avondklok, die tot 7.00 uur in de ochtend duurt, kun je er niet zelf opuit om het te checken.

Na een nacht vol explosies is de dag inmiddels weer aangebroken. Het enige waarvan ik vanochtend meteen zeker was dat het uit de lucht is gevallen, is de nieuwe laag sneeuw die Kyiv bedekt.