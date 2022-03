De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandagavond vanuit zijn kantoor in Kiev de Oekraïense bevolking toegesproken. Zelensky herhaalde opnieuw dat hij Kiev niet zal verlaten, ook niet met de aanstaande Russische bestorming, en wil de vredesonderhandelingen met Rusland voortzetten.

"We zullen aandringen op onderhandelingen tot we onze mensen kunnen vertellen dat we een weg naar vrede gevonden hebben", zei Zelensky.

Sinds de oorlog uitbrak is er een constante geruchtenstroom over de verblijfplaats van Zelensky, die in de eerste dagen na de invasie al een evacuatieaanbod vanuit de Verenigde Staten afwees. "Maar we blijven allemaal op onze plek. Iedereen is aan het werk en waar zij moeten zijn. Ik ben in Kiev, mijn team is bij me", zei Zelensky.

De president leverde opnieuw kritiek op Russische troepen voor het beschieten van burgerdoelen. Zo zou ten westen van Kiev een broodfabriek onder vuur zijn genomen.

Russische troepen proberen momenteel de volledige controle te krijgen over Irpin en Bucha, twee voorsteden van Kiev. Van daaruit is het nog slechts enkele kilometers naar de noordwestelijke stadsgrenzen. De Russen hebben ook al een "vrij grote hoeveelheid materieel en troepen verzameld" op routes naar Kiev, zo meldde burgemeester Vitali Klitschko eerder.