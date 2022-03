Rusland zegt vanaf 8.00 uur (Nederlandse tijd) opnieuw een staakt-het-vuren te willen instellen om Oekraïners uit vijf grote steden te laten vluchten. Kiev zegt sinds de laatste vredesgesprekken positiever te zijn over nieuwe evacuatiepogingen, die eerder door aanhoudende beschietingen mislukten. Nieuws én een foto van gedode vluchtende burgers leiden echter tot woede.

Honderdduizenden inwoners van Chernihiv, Kiev, Charkov, Mariupol en Sumy krijgen mogelijk alsnog de kans om te vluchten. Rusland zegt opnieuw een staakt-het-vuren rondom vluchtroutes te willen eerbiedigen. Daar moet de kanttekening bij worden geplaatst dat de Russen al meermaals soortgelijke beloftes maakten en daarna de beschietingen alsnog voortzetten.

Voor Oekraïne is er ditmaal wél een klein beetje extra hoop op een goede afloop. Tijdens de vredesgesprekken op maandag zouden enkele plooien zijn gladgestreken. De Russen vonden het echter nog te vroeg om te spreken van een positieve ontwikkeling.

De nieuwe evacuatiepoging wordt overschaduwd door woede over aanhoudende beschietingen van Russen op vluchtende burgers. Een foto van fotopersbureau EPA ging maandag de wereld over. Op het beeld zijn de lichamen te zien van een jong gezin dat op de vlucht sloeg in Irpin, een voorstad van Kiev. Zij werden door de Russen doodgeschoten.

De Russen proberen momenteel de volledige controle te krijgen over Irpin en Bucha, een andere voorstad van Kiev. Van daaruit is het nog slechts enkele kilometers naar de noordwestelijke stadsgrenzen.

Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) meldt op basis van ooggetuigen en beeldanalyses dat Russen vluchtelingen onder vuur hebben genomen. In een stad ten westen van Kiev zouden honderden vluchtende burgers urenlang zijn aangevallen.

Aanwezige Oekraïense militairen waren zwaar in de minderheid, stelt HRW. Zij probeerden de vluchtelingen zo goed en kwaad als het kon te helpen. Volgens de lokale burgemeester vielen er acht doden, onder wie twee kinderen.

Ruim 1,7 miljoen Oekraïners sloegen al op de vlucht. Foto: EPA

De aanstaande bestorming van de hoofdstad is geen reden voor Volodymyr Zelensky om Kiev te verlaten. De Oekraïense president verzekerde zijn bevolking opnieuw dat hij in Kiev blijft, in een nieuwe video die hij opnam in zijn kantoor. Zelensky herhaalde onder meer zijn wens om de vredesgesprekken voort te zetten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de vierde ronde vredesonderhandelingen plaatsvindt. Voor donderdag staat wel een gesprek op het programma in Turkije tussen de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland, met hun Turkse collega als bemiddelaar.

In de nacht van maandag op dinsdag werd vanzelfsprekend verder gevochten. Zo vloog in de regio Zhytomyr een oliereservoir in brand. Het vuur is volgens de Oekraïense noodhulpdiensten veroorzaakt door Russische aanvallen en wordt geblust door brandweerlieden.

Daarnaast claimt Kiev een hoge Russische militair te hebben gedood. Het zou gaan om generaal-majoor Vitaly Gerasimov. Die bewering kon echter niet worden gecheckt door onafhankelijke media. Rusland weigert vooralsnog te reageren.

Oekraïne kan vanuit de Wereldbank een groot bedrag tegemoetzien in de strijd tegen Russische troepen. Het belegerde land ontvangt 723 miljoen dollar (circa 666 miljoen euro) aan leningen en subsidies.

Het pakket bestaat uit een lening van 350 miljoen dollar als aanvulling op een eerdere lening van de Wereldbank, aangevuld met zo'n 139 miljoen dollar via garanties van Nederland en Zweden, zegt de bank in een verklaring. Het bedrag omvat ook schenkingen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Letland, Litouwen en IJsland.