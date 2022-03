De 25 veiligheidsregio's kunnen voldoende (tijdelijke) opvangplekken regelen om de eerste stroom Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat in eerste instantie om tweeduizend vluchtelingen per regio, zeiden zij maandagavond bij het Veiligheidsberaad in Utrecht.

"Maar wij moeten er rekening mee houden dat er in ons land meer dan 50.000 mensen moeten worden opgevangen. Dus we gaan door met zoeken", aldus burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. "De situatie in Oekraïne is buitengewoon ernstig. Wij weten niet hoe die zich verder ontwikkelt."

De veiligheidsregio's hebben van het kabinet formeel de opdracht gekregen om op korte termijn in elke regio tweeduizend opvangplekken te regelen voor gevluchte Oekraïners. De veiligheidsregio's zoeken vooral naar grootschalige faciliteiten zoals leegstaande kantoorpanden, hotels en "her en der paviljoens" die minimaal een half jaar beschikbaar zijn.

De burgemeesters hebben met het kabinet afgesproken dat ze ervoor gaan zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen en andere vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Afghanistan, niet met elkaar gaan concurreren op locaties.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldde vrijdag dat alle Nederlandse veiligheidsregio's met spoed op zoek moeten gaan naar tweeduizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. De helft daarvan moest al binnen enkele dagen geregeld worden.

Duizenden Nederlanders bieden onderdak aan

Ook steeds meer Nederlanders bieden onderdak aan voor Oekraïense vluchtelingen. Initiatieven om vluchtelingen bij Nederlanders thuis onder te brengen hebben de afgelopen dagen duizenden aanmeldingen opgeleverd. Bij Room for Ukraine hebben zich inmiddels genoeg mensen aangeboden om circa vijfduizend mensen tijdelijk te huisvesten, liet initiatiefnemer Louis de Mast weten.

Volgens staatssecretaris Van der Burg (Asiel) hebben tot nu toe duizend Oekraïners zich in Nederland gemeld. Veel van hen slapen nu bij particulieren thuis. "Het is mooi om te zien dat particulieren vluchtelingen onderdak bieden, maar we moeten er tevens voor zorgen dat voor de langere termijn - we weten niet hoelang dat zal zijn - de opvang ook geregeld is."

De Europese Unie heeft vluchtelingen uit Oekraïne donderdag een speciale status gegeven. Door die status hebben de vluchtelingen direct recht op onderdak, financiële steun en medische zorg. Ook mogen ze werken en kunnen hun kinderen naar school, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl.