De Ierse politie heeft maandag een man opgepakt die met zijn truck door de poort van de Russische ambassade in Dublin was gereden. Hij wilde daarmee protesteren tegen de oorlog in Oekraïne.

Op videobeelden is te zien hoe de chauffeur achteruit door de poort van de ambassade in de Ierse hoofdstad rijdt. Hij stapte vervolgens uit en begon foto's uit te delen, naar verluidt van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Daarna werd de man opgepakt. De ambassade werd vorige week nog door een priester met rode verf besmeurd.

De Russische ambassade liet maandag weten woedend te zijn over de incidenten. Er zou sprake zijn van een "duidelijke en flagrante" schending van het internationale verdrag voor diplomatie, citeert de Ierse omroep RTE. Daarin staat onder meer dat landen alle benodigde stappen moeten nemen om het terrein van buitenlandse diplomatieke missies te beschermen tegen inbraak of schade.

De ambassade spreekt van een "criminele daad van waanzin" en roept op tot veiligheidsmaatregelen. Rusland eiste eerder op de dag al bescherming voor zijn overheidsgebouwen in Frankrijk, na een incident met een fles met brandbare vloeistof. Die zou in de nacht van zondag op maandag naar een pand van de Russische overheid in Parijs zijn gegooid. Net als in Dublin vielen er geen gewonden.