Oekraïne is na de derde ronde van het vredesoverleg met de Russen positiever over de vluchtroutes van burgers uit belegerde Oekraïense steden. De twee partijen spraken maandagmiddag opnieuw met elkaar. In de tussentijd gingen de aanvallen op steden als Kiev en Charkov door. De regering schat dat er nu al voor 10 miljard dollar (zo'n 9,2 miljard euro) aan schade is.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Volgens Oekraïne zijn er ontwikkelingen geboekt bij het opzetten van de humanitaire corridors. Toch is er nog geen concreet resultaat geboekt dat de situatie direct verbetert voor de inwoners, zeggen de Oekraïense onderhandelaars. De Russen vonden het nog te vroeg om van een positieve ontwikkeling te spreken.

De corridors waren afgelopen donderdag bij het vorige overleg overeengekomen. Oekraïners en Russen verwijten elkaar echter de wapenstilstand tijdens evacuaties te schenden, waardoor er bijvoorbeeld uit de havenstad Mariupol nauwelijks inwoners konden vertrekken.

Volgens de Oekraïense regering zijn zondag 40.000 mensen geëvacueerd uit de oostelijke stad Charkov. De regering heeft de Russen gevraagd om ook burgers uit andere steden te laten vertrekken. Zo zouden in buitenwijken van Kiev nog minstens vierduizend burgers op evacuatie wachten.

Een Oekraïense vluchteling wordt opgevangen door haar familie in Libanon. Een Oekraïense vluchteling wordt opgevangen door haar familie in Libanon. Foto: Getty Images

Burgers die achterblijven blijven te maken hebben met de aanhoudende belegeringen door de Russen. Maandag zouden bij een Russische luchtaanval ten westen van Kiev ten minste dertien burgers zijn omgekomen, meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Een granaat raakte een grote bakkerij in de stad Makariv. Maandagavond komen ook weer berichten over bombardementen op Kiev en voorsteden van de hoofdstad.

Er wordt op dit moment ook hevig gevochten om de controle over het vliegveld van Mykolaiv, in het zuiden van Oekraïne. De Russen claimden de luchthaven maandagochtend, maar enkele uren later zei de regionale gouverneur dat het Oekraïense leger het gebied had heroverd.

165 Analyse Oekraïne-oorlog: 'Russen gooien stad plat als inname niet lukt'

Door de bombardementen zitten inmiddels meer dan negenhonderd dorpen en steden in Oekraïne zonder elektriciteit, water en verwarming. Dat zei een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het zou gaan om 646.000 mensen die geen stroom hebben en 130.000 mensen die zonder gas zitten.

De Oekraïense regering schat de schade van de oorlog tot en met zondag op 10 miljard dollar. Het gaat hier om schade veroorzaakt aan de infrastructuur, zegt de minister van Infrastructuur. Hij zegt dat het twee jaar kan duren voordat alle infrastructuur is hersteld.

Oekraïners in de zuidoostelijke stad Zaporizhzhia wachten op het treinstation totdat ze geëvacueerd kunnen worden. Oekraïners in de zuidoostelijke stad Zaporizhzhia wachten op het treinstation totdat ze geëvacueerd kunnen worden. Foto: Getty Images

Volgens de VN zijn sinds de uitbraak van de oorlog zeker 406 burgers om het leven gekomen, onder wie 27 kinderen. Er zijn 801 mensen gewond geraakt. Het VN-mensenrechtenkantoor denkt dat het aantal slachtoffers in werkelijkheid veel groter is. Er wordt nu alleen melding gemaakt van de bevestigde gevallen.

De Nederlandse veiligheidsregio's zeggen dat het gaat lukken om voldoende opvangplekken te regelen voor de eerste stroom Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hierbij om opvang in hotels, leegstaande kantoorpanden en bij particulieren.

Het gaat in eerste instantie om circa tweeduizend vluchtelingen, maar de burgemeester van Dordrecht houdt rekening met de opvang van zeker 50.000 Oekraïners.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn sinds de Russische invasie al ruim 1,7 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. De meeste mensen zijn gevlucht naar Polen, Hongarije en Roemenië. Het gaat volgens de VN om de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ook steeds meer Nederlanders bieden onderdak aan voor Oekraïense vluchtelingen. Initiatieven om vluchtelingen bij Nederlanders thuis onder te brengen hebben de afgelopen dagen duizenden aanmeldingen opgeleverd. Bij Room for Ukraine hebben zich inmiddels genoeg mensen aangeboden om circa vijfduizend mensen tijdelijk te huisvesten, laat initiatiefnemer Louis de Mast weten.

De teller van de actie van Giro555 voor Oekraïne stond maandag rond 20.30 uur op ruim 53 miljoen euro. Deze maandag vindt de actiedag plaats van Giro555. Vóór maandag was er al ruim 21 miljoen euro opgehaald. In de ochtend stond de teller al op 30 miljoen euro.

Met het ingezamelde geld moeten Oekraïners noodhulp krijgen. In bijna twee weken tijd sloegen ruim 1,5 miljoen Oekraïners op de vlucht. Maandag werd bekend dat al tienduizenden vluchtelingen de Duitse grens zijn gepasseerd. Het werkelijke aantal is veel groter, aangezien er in de Europese Unie geen grenscontroles zijn.