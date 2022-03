Initiatieven om Oekraïense vluchtelingen bij Nederlanders thuis onder te brengen hebben de afgelopen dagen duizenden aanmeldingen opgeleverd. Bij Room for Ukraine hebben zich inmiddels genoeg mensen aangeboden om circa vijfduizend mensen tijdelijk te huisvesten, laat initiatiefnemer Louis de Mast maandag weten.

"We hebben de eerste matches gemaakt", vertelt De Mast. Dat gaat nu nog om een handvol mensen. Grote aantallen vluchtelingen worden later verwacht.

Room for Ukraine is druk bezig met het werven van meer vrijwilligers om vraag en aanbod van tijdelijke woonruimtes met elkaar te verbinden. Het initiatief zoekt ook samenwerking met andere organisaties, zoals VluchtelingenWerk. Ook worden voorbereidingen getroffen om Oekraïense vluchtelingen op te halen aan de grens tussen Oekraïne en Polen. Wanneer dat precies gaat gebeuren, kan De Mast nog niet zeggen.

Een soortgelijk burgerinitiatief, Onderdak Oekraïne, leverde tot nog toe ruim 6.700 aanmeldingen van gastgezinnen op. Aan de praktische uitvoering wordt nog druk gewerkt, liet initiatiefnemer Huib van Mierlo weten. Deze door burgers geregelde opvang komt boven op de noodopvang die de overheid regelt.

Rotterdam ontvangt honderden telefoontjes

Ook inwoners van Rotterdam melden zich bij de gemeente om Oekraïners op te vangen. Sinds maandagochtend heeft de gemeente zo'n 250 telefoontjes hierover gekregen. Sommige mensen hebben alleen vragen, maar in een deel van de gesprekken gaat het om een "concreet aanbod", laat de gemeente weten. Een formulier op de website van de gemeente was maandagmiddag ongeveer 150 keer ingevuld.

Ook de gemeente zelf is druk bezig met het inrichten van opvang. Tot nog toe zijn in de Maasstad driehonderd opvangplekken ingericht. In totaal moeten dat er duizend worden. In de rest van de regio Rijnmond moeten nog eens duizend mensen worden opgevangen.