Oekraïense en Russische delegaties zijn begonnen met een nieuwe ronde vredesonderhandelingen in Belarus. Ze treffen elkaar voor de derde keer voor overleg in een poging het conflict tussen beide landen te beëindigen. Ook staat een eerder getroffen akkoord centraal: over wapenstilstanden bij evacuaties. Die akkoorden worden namelijk amper nageleefd.

Rusland kondigde maandagochtend een nieuwe poging aan om zogeheten humanitaire corridors op te zetten: veilige vluchtwegen voor Oekraïense burgers die Sumy, Charkov, Kiev of Mariupol willen verlaten.

De evacuaties hadden om 8.00 uur moeten beginnen, maar tot op heden blijft het in veiligheid brengen van honderdduizenden mensen uit. Volgens Oekraïne komt dat opnieuw door Russische aanvallen. Daarnaast zou Rusland de wapenstilstand gebruiken om nieuwe aanvallen voor te bereiden, zoals een bestorming van Kiev.

De evacuatiepoging werd opgezet op aanvraag van de Franse president Emmanuel Macron. Hij concludeerde maandagmiddag dat Rusland zijn verzoek niet serieus genomen had. "Het is moreel en politiek cynisme, wat ik onuitstaanbaar vind."

Rusland en Oekraïne stellen harde eisen

Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe ronde vredesonderhandelingen een grote doorbraak gaan forceren. Kiev eist namelijk een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen.

Daar staat Moskou alleen voor open als Oekraïne "militaire acties staakt, een neutrale status in de grondwet verankert, de Krim als Russisch grondgebied aanmerkt en de afvallige regio's Donetsk en Luhansk als onafhankelijk beschouwt".

Hoewel de onderhandelingen pas om 15.00 uur begonnen, staat voor donderdag al een nieuw gesprek gepland. Dan ontmoeten de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en zijn Oekraïense ambtgenoot Dmytro Kuleba elkaar in het zuiden van Turkije. Hun Turkse collega Mevlüt Çavusoglu is als bemiddelaar aanwezig.

NAVO-lidstaat Turkije had eerder al bemiddeling aangeboden in het conflict. Ankara onderhoudt goede relaties met beide landen.