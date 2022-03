Op sociale media gaat een filmpje rond van een Russische officier die zijn excuses aanbiedt aan Oekraïne. Hij zegt dat hij en zijn collega's zijn gehersenspoeld, dat er sprake is van een genocide en biedt zijn excuses aan voor de Russische inval in Oekraïne. Maar doet hij zijn uitspraken wel vrijwillig? Of is hier sprake van propaganda? En als dat zo is, moet je het dan wel delen?

In het filmpje gaat het om een luitenant-kolonel van de Russische Nationale Garde. Hij zit samen met twee collega's achter een tafel en beantwoordt vragen van aanwezigen in een zaal. Het gesprek werd uitgezonden door het mediabedrijf Unian, dat eigendom is van de Oekraïense oligarch Ihor Kolomoyskyi. Hij onderhoudt nauwe banden met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het filmpje is inmiddels miljoenen keren gedeeld op sociale media, ook door Nederlandse gebruikers.

Het is niet de eerste keer dat de Oekraïense overheid het toelaat dat beelden van krijgsgevangen genomen Russen via sociale media worden verspreid.

De Russische militair zegt dat hij zich schaamt voor het optreden van de Russische troepen en dat er sprake is van een genocide in Oekraïne. Ook zegt hij dat hij en zijn collega's zijn gehersenspoeld. Er was hun verteld dat in Oekraïne neonazi's aan de macht waren en dat ze het land moesten bevrijden. Hij realiseerde zich dat de situatie in Oekraïne heel anders was toen hij zag dat zelfs zijn favoriete Oekraïense boksers de wapens hadden opgepakt.

Filmpje gaat viraal op sociale media

Tijdens de tien minuten durende opname is vooral de luitenant-kolonel aan het woord. De twee andere krijgsgevangenen, die beiden gewond zijn aan het gezicht, zeggen vrijwel niets. Het filmpje is al een paar dagen oud, maar wordt sinds afgelopen weekend door veel westerse gebruikers op sociale media gedeeld. Inmiddels is het ook door Britse en Amerikaanse media opgepikt.

Grote vraag is of de militair zijn verklaringen wel vrijwillig heeft gedaan. Bij een eerdere korte opname is hij met handboeien om te zien. Door een ondervrager wordt hij daarbij gedwongen "leve Oekraïne" te zeggen, wat hij met zichtbare tegenzin doet. In een ander filmpje, blijkbaar vlak na zijn arrestatie, beantwoordt hij vragen liggend op een stretcher.

Desbetreffende krijgsgevange van het filmpje. NU.nl heeft het gezicht van de soldaat geblurd. Desbetreffende krijgsgevange van het filmpje. NU.nl heeft het gezicht van de soldaat geblurd.

Landen is verboden om filmpjes van krijgsgevangenen te delen

Op grond van de derde Geneefse Conventie is het voor landen strikt verboden krijgsgevangenen bloot te stellen aan "publieke nieuwsgierigheid". Het Internationale Rode Kruis heeft in een verklaring de Oekraïense regering opgeroepen zich aan de in 1949 in Genève gemaakte afspraken te houden. Daarnaast benadrukte het dat onder de bescherming van krijgsgevangenen ook betekent dat er geen filmpjes op sociale media verspreid mogen worden.

Andrew Stroehlein van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwde via Twitter voor het delen van het filmpje, ook al lijkt de Russische militair te menen wat hij zegt. Naast het feit dat de opnames in strijd met het internationale recht zijn verspreid, kan het ook consequenties hebben voor de families van de krijgsgevangenen als bekend wordt dat hun dierbaren krijgsgevangen zijn gemaakt.