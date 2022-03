Het plan om vanaf 8.00 uur (Nederlandse tijd) honderdduizenden Oekraïners te evacueren uit vier grote steden lijkt uit te monden op een teleurstelling. Wéér braken tijdens een wapenstilstand gevechten uit, waardoor nog altijd geen sprake is van veilige vluchtwegen. Oekraïne en Rusland willen dit om 15.00 uur bespreken bij de vredesonderhandelingen.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij.

De evacuatiepoging draait om zes potentiële vluchtwegen uit grote steden Sumy, Charkov, Kiev en Mariupol. Alleen al uit de laatstgenoemde stad zouden 300.000 burgers de veiligheid willen opzoeken, zei de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk maandagochtend. In heel Mariupol wonen zo'n 400.000 mensen.

Door een omsingeling dreigt het voedsel en water in de zuidelijke havenstad op te raken, terwijl er al dagen geen elektriciteit is. Twee eerdere evacuatiepogingen vanuit die stad mislukten ook al vanwege beschietingen.

Het Rode Kruis stelt dat er überhaupt nooit sprake was van een veilige vluchtroute, vanwege landmijnen. Medewerkers van de hulporganisatie zagen de explosieven dit weekend liggen op de evacuatieroute. "Het is belangrijk dat beide partijen een overeenkomst hebben zodat wij in staat zijn om die op de grond te faciliteren", aldus directeur Dominik Stillhart.

Vluchtelingen zouden per bus kunnen worden opgehaald uit belegerde steden. Vluchtelingen zouden per bus kunnen worden opgehaald uit belegerde steden. Foto: EPA

Voor inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kiev zou de huidige evacuatiepoging een van de laatste kansen zijn om de stad te verlaten. Volgens het Oekraïense leger bereidt Rusland momenteel een grootschalige bestorming voor en maken de Russen gebruik van de wapenstilstand om zich te hergroeperen nabij de stad.

President Volodymyr Zelensky sprak daar schande van. Hij noemde het "immoreel" dat de Russen evacuatiepogingen aanbieden en tegelijkertijd blijven aanvallen of aanvallen voorbereiden. Ook vindt hij het verwerpelijk dat vrijwel alle evacuatieroutes in Rusland en Belarus eindigen.

Rusland stelt dat de evacuatiepogingen 'gewoon' doorgang kunnen vinden. Volgens het Kremlin heeft de eigen troepenmacht sinds 8.00 uur geen offensief uitgevoerd en zijn er alleen vuurgevechten geweest in Mariupol. Daar zouden echter alleen pro-Russische separatisten bij betrokken zijn, zegt het Kremlin.

Evacués uit Kiev-voorstad Irpin moesten zondag tijdens vluchtpogingen schuilen voor bombardementen, schreef persbureau Reuters Evacués uit Kiev-voorstad Irpin moesten zondag tijdens vluchtpogingen schuilen voor bombardementen, schreef persbureau Reuters Foto: EPA

De Russen zouden momenteel de volledige controle willen grijpen over Kiev-voorsteden Irpin en Bucha. Van daaruit is het nog slechts enkele kilometers naar de noordwestelijke stadsgrenzen. Vitali Klitschko, de burgemeester van Kiev, liet weten dat de veiligheidstroepen vastbesloten zijn elke aanval af te weren.

Van een andere voorstad, Hostomel, zou maandagochtend de burgemeester zijn gedood. Dat meldde het stadsbestuur maandagochtend. Joeri Prilipko zou samen met twee anderen zijn doodgeschoten toen hij voedsel en medicijnen uitdeelde. De informatie is nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen.

Hostomel ligt ten noordwesten van de Oekraïense hoofdstad Kiev en heeft een strategisch belangrijk vliegveld. Op deze plek vinden regelmatig zware gevechten plaats tussen Russische en Oekraïense strijdkrachten.

Oekraïense en Russische delegaties gaan later op de middag voor de derde keer sinds de start van de invasie om de tafel. Volgens de laatste berichten starten de vredesonderhandelingen om 15.00 uur Nederlandse tijd.

In Nederland is inmiddels al bijna 30 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne. Deze maandag vindt de actiedag plaats van Giro555. Vóór maandag was er al ruim 21 miljoen euro opgehaald en in de eerste uren van vandaag steeg dat bedrag met ruim 8 miljoen euro.

Met het ingezamelde geld moeten Oekraïners noodhulp krijgen. In bijna twee weken tijd sloegen ruim 1,5 miljoen Oekraïners op de vlucht. Maandag werd bekend dat al tienduizenden vluchtelingen de Duitse grens zijn gepasseerd. Het werkelijke aantal is veel groter, aangezien er in de Europese Unie geen grenscontroles zijn.