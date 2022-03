Sinds de inval van Oekraïne door Rusland voert de Kindertelefoon dertig tot veertig gesprekken per dag met vragen over de oorlog, bevestigt directeur Roline de Wilde aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

"Normaal krijgen we over het nieuws in de wereld maar twee telefoontjes per dag, dus dit is een flinke stijging", zegt De Wilde. Kinderen maken zich zorgen over of de oorlog naar Nederland komt, of het dichtbij is en of de Derde Wereldoorlog gaat uitbreken.

Kinderen krijgen tegenwoordig heel veel informatie mee, via het nieuws maar vooral via sociale media. "Het is belangrijk voor ouders om dat te beseffen en met je kind in gesprek te gaan", zegt ze. Via sociale media, zoals TikTok en Instagram worden naast leuke filmpjes, ook heftige beelden van de oorlog gedeeld.

Het zien van deze oorlogsbeelden kan angst veroorzaken, maar tegelijkertijd leren kinderen daar ook van. "De beelden hebben ook een educatieve rol, misschien wel beter dan geschiedenisboeken aangezien deze zo levendig zijn", vertelt sociale media-expert Kirsten Jassies.

De Wilde stemt daarmee in. Ze benadrukt dat kinderen erg veerkrachtig zijn en dat de Kindertelefoon inspeelt op die veerkracht. "Het is ook een leermoment, veel kinderen weten wat ze nodig hebben om zichzelf gerust te stellen, als je met ze in gesprek gaat."

Ook volwassenen bellen meer met hulplijnen. Stichting MIND Korrelatie meldde vorige week woensdag een stijging van het aantal telefoontjes als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

Media speelt grote rol bij uitleg oorlog

Jassies vertelt dat het voor het eerst is dat een oorlog in Nederland zo dichtbij komt via sociale media. "Het komt voor in het directe dagelijkse leven van kinderen, dat was nooit eerder zo", zegt ze.

Ze benadrukt dat media ook voor kinderen een belangrijke rol spelen bij het informeren over deze oorlog. Uitlegvideo's op sociale media kunnen hen bijvoorbeeld helpen de situatie te begrijpen. "Het is belangrijk voor kinderen om te snappen wat er in Oekraïne aan de hand is en hoe zij daarmee kunnen omgaan", aldus Jassies.