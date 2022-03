Honderdduizenden Oekraïners moeten worden geëvacueerd vanwege de onhoudbare humanitaire situatie, zegt de Oekraïense regering. Ook steeds meer organisaties, zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, halen hun medewerkers weg uit Oekraïne.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet zich zondag in een videoboodschap kritisch uit over de westerse bondgenoten. Rusland kondigde beschietingen van Oekraïense militaire complexen aan en "niemand heeft gereageerd op deze aankondiging", aldus Zelensky.

Volgens het Oekraïense staatshoofd moet het Westen veel harder optreden tegen Rusland, bijvoorbeeld door extra sancties in te voeren. "De brutaliteit van de agressor is een duidelijk signaal aan het Westen. De sancties die Rusland tot nu toe zijn opgelegd zijn duidelijk niet voldoende."

Moskou liet weten Oekraïne vooraf te zullen waarschuwen voor de beschietingen, zodat werknemers in de defensiebedrijven de kans krijgen zichzelf in veiligheid te brengen. Wanneer de aanval precies zal plaatsvinden, is onduidelijk.

De Britse premier Boris Johnson maakte zondag bekend dat er nog eens 100 miljoen dollar (zo'n 91,5 miljoen euro) wordt vrijgemaakt om Oekraïne te helpen. Ook beloofde hij er alles aan te doen om de internationale opinie verder tegen de Russische invasie te doen keren.

Het extra geld komt boven op de 220 miljoen pond die eerder is toegezegd aan Oekraïne, meldt Downing Street. De middelen worden gebruikt om belangrijke staatsfuncties in stand te houden.

Ook de Verenigde Staten komen met extra financiële middelen als steun voor Oekraïne. Voorzitter Nancy Pelosi meldt dat het Congres van plan is deze week 10 miljard dollar (ruim 9,2 miljard euro) aan hulp beschikbaar te stellen voor Oekraïne als reactie op de Russische inval in het land.

Rusland beweerde vrijdag al dat Oekraïense "saboteurs" verantwoordelijk zijn voor de brand bij de kerncentrale Zaporizhzhia. Nu komt daarbij dat Oekraïne de eigen nucleaire reactor in Charkov zou willen opblazen.

Oekraïense troepen hebben volgens het Russische ministerie van Defensie een experimentele nucleaire faciliteit in de oostelijke stad voorzien van explosieven. Ze zouden van plan zijn de reactor op te blazen en het Russische leger ervan te beschuldigen de reactor te hebben aangevallen met raketten. Dat meldt Sputnik, een door de Russische staat gefinancierd medium.

Honderdduizenden Oekraïners moeten worden geëvacueerd omdat de humanitaire situatie catastrofaal is. Dat heeft de Oekraïense regering bekendgemaakt. Het gaat om inwoners van tientallen steden in acht regio's, meldt de online krant Ukrayinska Pravda.

Ook bijna alle internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn uit Oekraïne geëvacueerd, meldt de organisatie. De laatste leden, de leider van de missie en zijn naaste medewerkers, hebben in de nacht van zondag op maandag het land verlaten.

Begin vorige week zat een aantal van het ongeveer vijfhonderdkoppige team van waarnemers nog vast in onder andere Charkov en Kherson. Het kantoor van de waarnemer in Mariupol werd beschadigd door beschietingen, meldt de OVSE. De communicatieapparatuur werd vernield en twee voertuigen vlogen in brand. Dinsdag stierf een Oekraïense OVSE-medewerkster tijdens de beschieting van Charkov terwijl ze boodschappen deed voor haar familie.

Ook accountantskantoren PricewaterhouseCoopers (PwC) en KPMG trekken zich terug uit Rusland vanwege de invasie van Moskou in Oekraïne. KPMG, met het hoofdkantoor in Nederland, zegt ook Belarus vaarwel.Vroeg in de ochtend meldt de Oekraïense regering dat Rusland met serieuze voorbereidingen is begonnen om Kiev te bestormen. Tegelijkertijd proberen Russische troepen de volledige controle te krijgen over Irpin en Bucha, twee voorsteden van Kiev. Van daaruit is het nog slechts enkele kilometers naar de noordwestelijke stadsgrenzen.