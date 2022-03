De geplande evacuatie van 200.000 inwoners van Mariupol is zondag mislukt omdat een staakt-het-vuren niet werd nageleefd. Het Rode Kruis dringt aan op betere afspraken tussen Oekraïne en Rusland, zodat de hulporganisatie burgers in veiligheid kan brengen. Er komen steeds meer aanwijzingen dat Rusland oorlogsmisdaden begaat.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een update van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De tweede poging tot een evacuatie van inwoners van Mariupol mislukte volgens Oekraïners door Russische aanvallen. Er stond een wapenstilstand gepland voor de omsingelde kuststad tussen 9.00 uur en 20.00 uur (Nederlandse tijd), zodat de evacuatie om 11.00 uur kon beginnen. Zaterdag ging een veilige uittocht van burgers ook al niet door vanwege aanhoudende beschietingen van Russische troepen.

Burgemeester Vadym Boychenko drong eerder al aan op een veilige manier voor burgers om de stad te verlaten. Het voedsel raakt op en inwoners hebben geen toegang tot water en elektriciteit meer. De stad is al dagen het mikpunt van zware Russische bombardementen.

Volgens het Internationale Comité van het Rode Kruis zijn de gemaakte afspraken in onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne niet gedetailleerd genoeg. In het vervolg moeten zaken als de vluchtroute, de mensen die mogen evacueren en de tijd van de wapenstilstand precies worden afgesproken. Het Rode Kruis zegt zelf ook veiligheidsgaranties nodig te hebben van de partijen om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Ook in andere delen van het land werden onschuldige burgers weer slachtoffer van het geweld. Zo lag de stad Irpin, ten westen van Kiev, onder vuur. Op beelden van Reuters is te zien dat huizen in brand staan en dat bewoners proberen weg te komen. Militairen helpen hen om te vluchten.

Daarnaast hebben Russische troepen met raketaanvallen het vliegveld van Vinnytsia volledig verwoest. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het gaat om een civiel vliegveld, aldus Zelensky. Hij noemt het een nieuw voorbeeld van een Russische militaire actie die op burgers is gericht.

En in de Zuid-Oekraïense stad Nova Kachovka zouden vijf gewonden zijn gevallen toen Russische troepen het vuur openden op een demonstratie tegen de Russische bezetting . Dat bericht het Oekraïense persbureau Interfax op basis van ooggetuigen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zegt "zeer geloofwaardige berichten" te hebben gezien van opzettelijke aanvallen op burgers door Rusland in Oekraïne, schrijft persbureau Reuters. Onderzoek moet uitwijzen of Rusland oorlogsmisdaden pleegt.

De Russische aanvallen leiden ertoe dat tegenstanders zich verzamelen bij demonstraties, maar ook in een vreemdelingenlegioen. Bijna 20.000 mensen uit 52 landen hebben zich aangemeld als vrijwilligers voor het Oekraïense vreemdelingenlegioen, een tak binnen het Oekraïense leger waarvoor buitenlanders zich kunnen aanmelden.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba gaat het om zowel veteranen als om mensen zonder militaire ervaring. Hij wilde niet zeggen uit welke landen de vrijwilligers komen.

Zondag demonstreerden mensen wederom in verschillende landen tegen de oorlog. In Rusland zelf brengt dit grote risico's met zich mee. Volgens burgerrechtenorganisatie OVD-Info zijn in Rusland sinds de invasie al 10.944 mensen aangehouden tijdens antioorlogsdemonstraties. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er zondag 3.500 aanhoudingen zijn verricht.