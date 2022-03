Terwijl Russische luchtaanvallen en artilleriebeschietingen inslaan in Kyiv, doet oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen (EenVandaag en Trouw) verslag van de situatie in de Oekraïense hoofdstad. Voor NU.nl houdt hij een dagboek bij.

Het is dit weekend opvallend rustig op het treinstation van Kyiv. Sinds de eerste dag van de oorlog hebben mensenmassa's hier geprobeerd zich een trein in te vechten. Vrijwel iedereen wilde naar het veilige Lviv, vlak bij de grens met Polen. De situatie was soms zo chaotisch en onmogelijk, dat sommigen het opgaven. Dan liever in Kyiv blijven of het over de weg proberen.

Maar nu loop ik rond op een station dat iets normaler lijkt. Druk nog steeds, als in een avondspits. Maar geen vechtpartijen meer.

“Ik wil hier blijven. Ook als de Russen de stad in komen. Het is mijn stad.” Journalist Antonina uit Kyiv

De relatieve rust op het station betekent wellicht ook dat de meeste mensen die weg wilden gaan uit de hoofdstad, dat inmiddels wel gedaan hebben. Degenen die er nu nog zijn, kiezen daarvoor. Met verschillende redenen. Om zich bij de vrijwilligersafdeling van het leger aan te sluiten. Of ze doen het uit geldgebrek of angst voor gevaren onderweg. Maar ook de blijvers houden altijd nog de optie van vertrek in het achterhoofd, merk ik.

Weggaan of nog blijven. Het houdt ook mij als journalist bezig. Prettig is wel dat hier in Kyiv vrijwel alleen nog ervaren oorlogsjournalisten over zijn. En die kunnen vaak beter overweg met angst. Die hebben in ieder geval alle vaccinaties tegen die vervelendste versie gehad: irreële angst, die heel besmettelijk kan zijn.

Want irreële angst is dodelijk voor je werk. Angst en gevaar lopen namelijk vaak ver uiteen. Je kunt bang zijn voor dingen waarvan het niet logisch is dat die zullen gebeuren. De oorlogsverslaggever moet die verschillen juist helder houden, want anders kun je hier niet werken.

Kyiv wacht op de grote aanval

Maar goed, er zijn hier veel reële gevaren, zeker op termijn. Kyiv wacht nog steeds op een zware aanval, een poging de stad echt in te nemen. Iets dat veel verder gaat dan de bombardementen en beschietingen die nu al plaatsvinden.

Een andere angst die iedereen hier heeft, is dat de stad wordt omsingeld. Of dat in ieder geval de belangrijkste uitvalswegen in handen van de Russen komen. Dan wordt de optie om de stad nog te verlaten een stuk ingewikkelder. Ik denk dat de meeste buitenlandse journalisten in Kyiv hier niet ingesloten willen raken.

Toch zijn er ook journalisten die dat wel een optie vinden. Lokale journalisten. Zoals Antonina, een 32-jarige freelancejournalist en regelmatig mijn tolk. Ik heb dit weekend een lang gesprek met haar gevoerd. Over blijven of weggaan.

"Ik wil hier blijven. Ook als de Russen de stad in komen. Het is mijn stad. Dit appartement waar ik nu woon, daar droom ik al van sinds mijn zeventiende", zei ze.

Als een van de belangrijkste redenen om te blijven noemde ze dat ze verslag wil blijven doen. "Juist als jullie zouden vertrekken." Ook wil ze, als de Russen hier de macht zouden grijpen, tegen hen gaan demonstreren.

Ze oogde strijdbaar. En ook vermoeid. Haar man lag met koorts in bed. "Hij houdt wel de optie open om alsnog te vertrekken", zei ze. Wilde ze dan alleen achterblijven? "Nee, dat ook weer niet. Wat we ook beslissen, we doen het samen."

Freelancejournalist Antonina uit Kiev werkt regelmatig als tolk voor Hans Jaap.

Benzine voor mijn exitstrategie

Toen ik weer bij Antonina vandaan fietste (ja ik gebruik voor sommige ritjes een fiets) keek ik goed om mij heen in deze steeds stiller wordende stad. Ik slingerde samen met het weinige verkeer langs barricades en checkpoints, waar ik als fietser wel meteen door mag.

Ik besloot een jerrycan te kopen en vulde die zondagochtend bij een tankstation dat nog open was. Extra benzine, als onderdeel van mijn exitstrategie.

Maar ik blijf nog wel. Al weet ik uit ervaring dat je dat soort beslissingen alleen maar per dag kunt bekijken.