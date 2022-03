Inmiddels zijn meer dan anderhalf miljoen mensen gevlucht als gevolg van de oorlog in Oekraïne, melden de Verenigde Naties (VN). Daarmee zorgt het conflict volgens de organisatie voor de snelst groeiende vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Filippo Grandi, de hoogste VN-vertegenwoordiger op het gebied van vluchtelingen, bevestigt op Twitter dat het aantal mensen dat vanuit Oekraïne naar buurlanden is gevlucht zondag de anderhalf miljoen is gepasseerd. Dat komt neer op zo'n 150.000 vluchtelingen per dag.

Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat er op Europees grondgebied zo veel mensen in zo'n korte tijd zijn gevlucht. De Russische invasie van Oekraïne begon vorige week donderdag en duurt inmiddels elf dagen.

Ruim de helft van de vluchtelingen is opgevangen door Polen, blijkt uit cijfers van de VN. Ook Hongarije, Moldavië en Slowakije nemen veel vluchtelingen op.

Volgens een rapport van Human Rights Watch krijgen niet-Oekraïense vluchtelingen aan de grens vaak te maken met racisme en discriminatie. Zo worden ze lang tegengehouden als ze buurlanden willen betreden en krijgen Oekraïense vrouwen en kinderen vaak prioriteit in bussen en treinen.

In Nederland heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio's gevraagd om tweeduizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen. Ook wordt er via burgerinitiatieven opvang voor vluchtelingen aangeboden.