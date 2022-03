De oorlog in Oekraïne kan nog maanden en misschien zelfs jaren voortduren. Dat zei de Britse vicepremier Dominic Raab zondag in een interview met Sky News.

Als NAVO-lidstaat stuurt ook het Verenigd Koninkrijk geen troepen naar Oekraïne, maar het doel is wel om "ervoor te zorgen dat Poetin faalt in zijn opzet". Dat heeft echter tijd nodig, aldus Raab.

"Deze oorlog zal niet in een paar dagen voorbij zijn. Het zal ons en onze bondgenoten tijd kosten. Dan hebben we het over maanden, zo niet jaren."

Raab riep op tot "strategisch uithoudingsvermogen" in de reactie van het Westen op de Russische invasie van Oekraïne. Die begon vorige week donderdag.

"De NAVO is resoluut in het steunen van haar Oost-Europese lidstaten in deze dreiging. We zullen ze altijd te hulp schieten", aldus Raab. Dat geldt dus niet voor Oekraïne, omdat dat land geen lid is van de NAVO.

Om die reden wordt er door de NAVO niet militair ingegrepen in Oekraïne. Wel wordt Oekraïne gesteund met geld, wapens en ander materiaal. Daarnaast zijn er wereldwijd zware sancties ingesteld tegen Rusland.