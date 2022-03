Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard hebben aangegeven dat ze alle activiteiten in Rusland opschorten. Tegelijkertijd vindt er steeds meer overleg plaats tussen wereldleiders om Oekraïne te steunen met materieel en gaat Israël een veldhospitaal opzetten voor vluchtelingen.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een update van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Volgens het Oekraïens leger wil Rusland de dam van de waterkrachtcentrale van Kaniv veroveren. De dam ligt ongeveer 150 kilometer ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad Kiev aan de rivier de Dnjepr. Russische troepen hebben afgelopen dagen verschillende energiecentrales vernietigd, aangevallen of veroverd, waaronder de grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhzhia.

154 Waarom Poetin een kerncentrale innam (en welke risico's er waren)

Russische troepen probeerden vannacht de snelweg te benaderen die tussen Brovary en Boryspil loopt en waar de internationale luchthaven van Kiev is gevestigd. In de richting van Kozelets, dat ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van Kiev ligt, werd de beweging waargenomen van honderd eenheden met wapens en ander militair materieel, waaronder met name raketwerpers.

De omsingeling van de steden Kiev, Charkov in het oosten en Mykolaiv in het zuiden blijft de belangrijkste focus van de Russische troepen.

Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard schorten alle activiteiten in Rusland op. Alle creditcards die in het land zijn uitgegeven werken niet langer in het buitenland. Passen die zijn uitgegeven door financiële instellingen buiten Rusland werken ook niet meer in het land. Lees hier meer.

Johnson wil met een zesstappenplan en steun van andere wereldleiders zorgen dat de Russische invasie faalt. In het plan staat niet dat het Westen militaire actie moet ondernemen tegen Rusland, maar dat Oekraïne zich beter moet kunnen verdedigen.

Johnson heeft maandag een gesprek met Rutte en de premier van Canada op de agenda staan. Dinsdag praat hij met de leiders van landen die te maken hebben met de toestroom van Oekraïense vluchtelingen, waaronder Polen en Hongarije.

De VS werkt samen met Polen en wil overleggen met andere NAVO-bondgenoten over levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne tegen Russische troepen, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Verschillende congresleden zeiden een vliegtuigtransfer te steunen waarbij mogelijk vliegtuigen van Russische makelij, waarop Oekraïense piloten zijn getraind, betrokken zijn.

Elon Musk zegt meer ontvangers Starlink toe. Donderdag gaf de eigenaar van ruimtevaartbedrijf SpaceX aan dat Starlink het enige niet-Russische communicatiesysteem is dat nog werkt in sommige delen van Oekraïne na de Russische invasie. President Zelensky zegt zaterdag te hebben gesproken met Musk. Daarbij is gezegd dat het land meer ontvangers krijgt om breedbandinternet via Musks satellietnetwerk Starlink te kunnen gebruiken.



"Ik heb met Elon Musk gepraat. Ik ben hem dankbaar dat hij Oekraïne met woorden en daden steunt", tweette Zelensky.

Steeds meer landen roepen burgers op om Rusland te verlaten. Canada deed afgelopen nacht deze oproep aan haar burgers. De veiligheidsomstandigheden in het land zijn onvoorspelbaar en kunnen snel verslechteren, aldus het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken.



"De beschikbaarheid van vluchten wordt extreem beperkt, net als het vermogen van onze ambassade om consulaire diensten in Rusland te verlenen", zei het ministerie in een reisadvies. Canada heeft, net als veel andere westerse landen, brede sancties opgelegd aan Rusland na de invasie van Oekraïne.

Israël wil komende week een veldhospitaal opzetten voor Oekraïense vluchtelingen. Het ziekenhuis zal verschillende afdelingen hebben, waaronder een eerstehulppost. Dat meldde het Sheba Medical Center, dat de faciliteit zal runnen.



De plek waar de medische faciliteit wordt opgezet is nog niet bekend. Israël heeft veel ervaring met spoedeisende medische zorg in oorlogssituaties en al honderd ton humanitaire hulpgoederen gestuurd.

Het conflict uitgelegd