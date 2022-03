Oekraïne en Rusland gaan maandag weer om tafel over de Russische inval in het Oost-Europese land, zo werd zaterdag bekend. Ondertussen klinkt vanuit Oekraïne de roep om een vliegverbod en extra wapens steeds luider, tot ongenoegen van de Russen.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.

Een vliegverbod komt er in ieder geval niet, aldus de NAVO. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had daarom gevraagd, maar het bondgenootschap wil het conflict niet tot buiten de landsgrenzen laten escaleren. Het instellen van een vliegverbod zou "catastrofale gevolgen" voor Europa hebben, zei de Russische president Vladimir Poetin, die tevens de economische sancties van het Westen met een oorlogsverklaring vergeleek.

Zelensky zou verder Oost-Europese landen hebben gevraagd om gevechtsvliegtuigen te sturen. Dat liet voorzitter van de Amerikaanse Senaat Chuck Schumer weten. Volgens het Russische persbureau RIA zou het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken er bij de EU en de NAVO op aangedrongen hebben vooral geen wapens te sturen.

Tijdens een gesprek tussen de Oekraïense en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken heeft Oekraïne bovendien aangedrongen op meer sancties tegen Rusland.

Oekraïne roept op geen Russische producten zoals olie en gas te kopen. Dat meldt de Amerikaanse senator James Lankford, die zaterdag een videogesprek met de Oekraïense president bijwoonde.

Eerder op de dag moest Shell met de billen bloot toen bekend werd dat het 100.000 ton Russische Brentolie voor een spotprijs had gekocht. Volgens de Financial Times zou het bedrijf met dit koopje zeker 20 miljoen dollar (ongeveer 18 miljoen euro) winst kunnen maken.

Dat was tegen het zere been van onder anderen de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba, die woedend reageerde op de deal. Kort daarop liet Shell weten dat de winst van de aankoop naar een fonds voor Oekraïne gaat.

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft zaterdag in Moskou een ontmoeting gehad met Poetin om de Oekraïnecrisis te bespreken. Volgens zijn woordvoerder bood Bennet tijdens de ontmoeting aan te bemiddelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het is onduidelijk hoe Poetin daarop heeft gereageerd.

Volgens de woordvoerder van Bennett heeft de Israëlische premier vervolgens ook met Zelensky gesproken. Bennett is nu onderweg naar Duitsland voor gesprekken met bondskanselier Olaf Scholz.

Rond de zuidelijke stad Mariupol moest de evacuatie van burgers afgeblazen worden, omdat Russische troepen de stad bleven bombarderen en omdat er ook langs de vluchtroute geschoten werd.

Volgens de Verenigde Naties (VN) zijn inmiddels zo'n 1,45 miljoen vluchtelingen op de been. Dat zou de grootste vluchtelingenstroom in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. Er zijn bovendien al minstens 351 burgers gedood in Oekraïne sinds de Russische troepen binnenvielen, zei de VN.

Hoewel de ernst van de invasie door alle censuur niet doorsijpelt in het bewustzijn van veel Russische burgers, laat de oorlog in Oekraïne ook hen niet helemaal onberoerd. Sinds de oorlog vorige week donderdag begon, zijn ruim achtduizend Russen gearresteerd omdat ze ertegen protesteerden. Financieel gaan inwoners er eveneens op achteruit.

Mensen ontvluchten het oorlogsgeweld in Oekraïne onder meer per trein. Mensen ontvluchten het oorlogsgeweld in Oekraïne onder meer per trein. Foto: Getty Images

Ook de uittocht van westerse media uit Rusland houdt aan. Zaterdag besloten de Duitse omroepen ARD en ZDF niet meer in Rusland te werken vanwege een Russische wetswijziging. Later op de dag kwamen daar de Italiaanse omroep RAI en het Spaanse persbureau EFE bij.

Intussen heeft Moskou Estland, Letland in Litouwen in het vizier, omdat in de laatstgenoemde Baltische staat een Russische diplomaat zou zijn aangevallen. Dat claimt het Russische persbureau RIA.

Volgens Moskou zullen de landen verantwoordelijk worden gehouden voor de "anti-Russische psychose die ze hebben veroorzaakt".

