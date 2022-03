Het Russische parlement ging eerder deze week akkoord met een wetswijziging waardoor de straffen voor het verspreiden van 'nepnieuws' een stuk zwaarder worden. Sindsdien is een ware uittocht van vooral westerse omroepen en mediabedrijven op gang gekomen. Dit is de stand van zaken.

Media mogen in hun berichten over de strijd in Oekraïne niet spreken van een aanval, invasie of oorlogsverklaring. Volgens het Kremlin gaat het om een "speciale militaire operatie" en treft het Russische leger uitsluitend militaire doelen. Daarmee wil de Russische regering voorkomen dat er in de media nog andere berichten verschijnen dan de informatie die ze zelf vrijgeeft.

Iemand die volgens Rusland opzettelijk desinformatie over de strijdkrachten verspreidt een gevangenisstraf tot vijftien jaar krijgen. Er staan ook hoge boetes op het oproepen tot sancties tegen Rusland.

Daarop besloten de Britse omroep BBC en het Amerikaanse persbureau Bloomberg hun kantoren in Moskou te sluiten. BBC-directeur Tim Davie had op vrijdag geen goed woord over voor de Russische wetswijziging, die volgens hem "onafhankelijke journalistiek lijkt te criminaliseren".

Zeker vier omroepen vertrokken op zaterdag

Het kantoor van Deutsche Welle (DW) was al eerder door de Russische autoriteiten gesloten, nadat Duitsland de Duitstalige versie van de Russische zender RT uit de lucht had gehaald. Inmiddels is ook de website van DW geblokkeerd, net als die van de BBC en Voice of America.

ABC News, CBS, CNN International en het Canadese CBC zenden niet meer uit in Rusland, terwijl de NOS en RTL hun correspondenten hebben teruggehaald.

Eerder op zaterdag besloten de Duitse omroepen ARD en ZDF niet meer in Rusland te werken vanwege de wetswijziging. Later op de dag kwamen daar de Italiaanse omroep RAI en het Spaanse persbureau EFE bij.

Volgens de Duitse omroepen gaat het om een tijdelijke stap. Wat RAI betreft is de terugtrekking noodzakelijk om "de veiligheid van journalisten te waarborgen en ervoor te zorgen dat de berichtgeving over Rusland ongehinderd voortgezet kan worden."