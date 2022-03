Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, komen moeilijker het land uit als gevolg van racisme en discriminatie. Dat concludeert mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een rapport.

Vooral vluchtelingen met een Afrikaanse of Indiase achtergrond worden tegengewerkt in hun pogingen de grens over te steken, meldt HRW.

De mensenrechtenorganisatie sprak met tientallen niet-Oekraïners, vooral buitenlandse studenten. Uit het onderzoek blijkt dat hen stelselmatig de toegang tot treinen en bussen wordt verhinderd. Grensmedewerkers geven prioriteit aan Oekraïense vrouwen en kinderen.

"De Oekraïense autoriteiten moeten niet discrimineren op basis van nationaliteit of ras. Buurlanden moeten iedereen toelaten, met zo min mogelijk gedoe", aldus Human Rights Watch.

Volgens gegevens van de Oekraïense overheid staan zo'n 80.000 internationale studenten ingeschreven bij onderwijsinstellingen in het land. Zij komen vooral uit India, Marokko, Nigeria, Turkmenistan en Azerbeidzjan.

Eerder werd al bericht over incidenten waarbij zwarte vluchtelingen uit treinen en bussen werden gehaald om plaats te maken voor vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit.