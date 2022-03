Hoewel ze regelmatig geschonden worden, bestaan er regels voor oorlogen. Deze zijn vastgelegd in het humanitair oorlogsrecht, dat door alle landen ter wereld is ondertekend. Ontstaat er een conflict in een land of tussen landen, dan gelden inmiddels al meer dan 150 jaar deze regels.

Geweld mag alleen gebruikt worden tegen mensen die meedoen aan de oorlog en niet tegen burgers. Dus wel tegen soldaten en niet tegen de kassamedewerker van de supermarkt. Mensen die niet meer mee kunnen vechten, zoals gewonde soldaten, doen niet meer mee. Zij moeten dus ook buiten schot blijven.

Een partij die oorlog voert, mag ook geen aanvallen uitvoeren op hulpverleners zoals medisch personeel. Gebouwen die nodig zijn om te overleven, zijn ook geen toegestane doelwitten. Denk daarbij aan ziekenhuizen en waterzuiveringsinstallaties.

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De Russische beschieting van de kerncentrale bij het Oekraïense Zaporizhzhia in de nacht van donderdag op vrijdag lijkt op basis van de beschikbare informatie een oorlogsmisdaad. Een mogelijk gevolg van de aanval, de explosie van een kerncentrale, brengt immers burgers in gevaar.

De aanvallende partij moet zich altijd afvragen welke wapens geschikt zijn om burgers te ontwijken. Sommige soorten bommen, landmijnen en biologische wapens kunnen iedereen raken en zijn dus verboden in een oorlog.

102 Zo werken de omstreden vacuümbom en clusterbom die Rusland mogelijk inzet

Oorlogvoerende partijen moeten de menswaardigheid in ere houden en onnodig leed voorkomen. Burgers moeten mentaal en lichamelijk ontzien worden. Dit houdt in dat mensen bijvoorbeeld hun religie moeten kunnen uitoefenen met hun eigen priesters. Ook mogen burgers niet gestraft worden voor iets waarvoor ze niet persoonlijk verantwoordelijk zijn.

Verkrachting en aanranding staan ook opgenomen in de regels en zijn uiteraard verboden. De geweldpleger moet zich altijd afvragen of het geweld nodig is om de tegenpartij uit te schakelen.

Wanneer een tegenstander al is neergeschoten, is het onnodig dat de kogel in het lichaam explodeert. Om het leed binnen de perken te houden, zijn zulke kogels en andere brute middelen zoals gifgas dan ook verboden.

Ook krijgsgevangenen hebben recht op een menswaardige behandeling, ook als zij zelf de ergste misdaden hebben begaan. Martelen, mishandelen en verhongeren zijn allemaal verboden. De gevangenen hebben recht op verzorging, voedsel en contact met hun familie.

Reddingswerkers met een gewond persoon na Russische beschietingen in Charkov Reddingswerkers met een gewond persoon na Russische beschietingen in Charkov Foto: NurPhoto

In de medische zorg is iedereen gelijk. Dat betekent dat medische hulpverleners de gewonde soldaten aan hun eigen kant niet mogen voortrekken op de soldaten van de tegenstander. Iedereen die gewond is, heeft recht op zorg.

Tegelijkertijd moeten partijen die oorlog voeren hulpverleners altijd hun gang laten gaan. Het is niet toegestaan hen aan te vallen of om hen te vragen hun eigen soldaten voorrang te geven.

Oorlogvoerende partijen zoals Rusland moeten er alles aan doen om de regels na te leven. "Zo moet je burgers in een gebied op tijd waarschuwen als er doelen in hun buurt worden aangevallen", schrijft het Rode Kruis over het humanitair recht. "Ook moet je nadenken of een wapen wel echt bijdraagt aan het doel van het geweld."

De eerste regels voor oorlogsvoering stammen uit de Eerste Geneefse Conventie in 1864. Alle landen ondertekenden het verdrag. In de decennia die volgden, werden de afspraken aangevuld om meer groepen mensen te beschermen in oorlogstijd.

In de praktijk worden oorlogsovertredingen niet vaak bestraft. In het geval van Rusland, dat oorlogsmisdaden tegen Oekraïne zou begaan, wordt dit ook lastig. Poetin erkent namelijk het Internationaal Gerechtshof in Den Haag niet.