Oekraïne en Rusland kwamen zaterdag een wapenstilstand rond de zuidelijke stad Mariupol overeen. De evacuatie van burgers werd echter afgeblazen, omdat Russische troepen de stad bleven bombarderen en omdat ook langs de vluchtroute geschoten werd.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.



De wapenstilstand zou tussen 8.00 uur en 15.00 uur (Nederlandse tijd) gelden. Het Russische ministerie van Defensie maakte de wapenstilstand eerst bekend, later werd die bevestigd door Oekraïne.

De afspraak om het vuren te staken, werd gemaakt om burgers de kans te geven Mariupol te verlaten via een zogenoemde 'humanitaire corridor'. Over de inzet daarvan waren Oekraïne en Rusland het donderdag tijdens onderhandelingen eens geworden.

Volgens BBC News spraken Oekraïne en Rusland af dat de vluchtroute vanuit Mariupol naar Zaporizhzhia leidt. Daar werd gisteren een kerncentrale beschoten en overgenomen door Russische troepen.

De Russische troepen bleven gedurende de dag echter doorgaan met bombarderen, meldde de plaatsvervangend burgemeester van Mariupol.

Het stadsbestuur van Mariupol wilde vanaf 10.00 uur mensen gaan evacueren. Duizenden mensen stonden op het punt de stad te verlaten, maar werden teruggestuurd naar hun huizen omdat de bombardementen niet stopten.

Ook waren de wegen niet veilig als gevolg van gevechten langs de vluchtroute en in Zaporizhzhia.

Het Oekraïense ministerie van Defensie meldde het neerhalen van twee Russische luchtvoertuigen rond Chernihiv. Eerst werd melding gemaakt van een vliegtuig dat werd neergeschoten.

Later deelde het ministerie beelden van een Russische helikopter die werd geraakt door een raket en neerstortte.

35 Oekraïne toont beelden van neerhalen Russische helikopter

In Kherson protesteerden inwoners op straat tegen de Russische bezetting. Russische troepen veroverden woensdag de strategisch belangrijke stad aan de rivier de Dnjepr, vlak bij de Zwarte Zee.

De demonstranten zwaaiden met Oekraïense vlaggen en riepen leuzen waarin ze de Russen ertoe opriepen te vertrekken.

40 Oekraïners protesteren in Kherson tegen Russische bezetter

Vijfduizend Nederlandse gastgezinnen hebben zich al aangemeld voor het burgerinitiatief Onderdak Oekraïne. Deze mensen willen, als dat nodig blijkt, thuis Oekraïners opvangen. Volgens initiatiefnemer Huib van Mierlo kunnen op deze manier ruim vijftienduizend vluchtelingen worden opgevangen.

Ook andere Nederlandse burgerinitiatieven ontvingen veel aanmeldingen in de afgelopen dagen. Eerder vroeg het kabinet alle 25 Nederlandse veiligheidsregio's om elk voor tweeduizend opvangplekken te zorgen.

Het Nederlandse ministerie van Defensie ontving in de afgelopen week ruim twee keer zo veel sollicitaties als gebruikelijk. In een gemiddelde week ligt het aantal sollicitaties rond de 350, maar sinds de oorlog in Oekraïne meldden zich 736 mensen bij Defensie.

Er is vooral belangstelling voor functies bij de commando's (de elitetroepen), de infanterie (militairen te voet) en de marechaussee (militairen met politietaken). Ook willen meer mensen zich aanmelden als reservist.