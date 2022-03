Giro555 heeft in vijf dagen tijd 16,2 miljoen euro voor Oekraïne opgehaald. Dat is ruim 13 miljoen euro meer dan dinsdag, toen de vorige tussenstand werd gedeeld.

"De situatie van de Oekraïners leeft enorm onder alle Nederlanders", zegt actieleider Kees Zevenbergen. Hij noemt het "indrukwekkend om te zien hoe letterlijk van Zuid-Limburg tot Harlingen actie wordt gevoerd".

In Giro555 zijn elf hulporganisaties verenigd, zoals Cordaid, het Rode Kruis en Stichting Vluchteling. Via die organisaties en via partners ter plekke komt het ingezamelde geld terecht op de juiste plaats.

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Dinsdag, een dag nadat de actie op touw was gezet, meldde Giro555 een tussenstand van 3,1 miljoen euro. Het was een van de hoogste Giro555-opbrengsten binnen een dag in de afgelopen twintig jaar.

Zevenbergen zei toen tegen NU.nl dat er momenteel grote behoefte is aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater voor vluchtelingen buiten Oekraïne. Ook komt een deel van het geld terecht in Oekraïne zelf, waar voedselpakketten worden gemaakt.

Komende maandag is de landelijke actiedag van Giro555. Dan komen ook de landelijke en regionale media gezamenlijk in actie.

Ook Amsterdamse nachtclubs komen met steunactie voor Oekraïne

Naast de landelijke actiedag van Giro555 organiseren zo'n twintig Amsterdamse nachtclubs op zaterdag 19 maart een steunactie voor Oekraïne. Onder de naam De Nacht staat op voor Oekraïne zamelen de clubs geld in voor de slachtoffers van de oorlog.

"Kort na de invasie van het land drong het besef door dat er acuut iets gedaan moest worden om steun te bieden aan de getroffenen", aldus de initiatiefnemers.

Een van die initiatiefnemers is het boekingskantoor Meanwhile, dat onder anderen vier Oekraïense dj's vertegenwoordigt. Twee van die dj's moesten vluchten.

In de aanloop naar de benefietavond kan via het crowdfundingplatform GoFundMe al gedoneerd worden. Alle donaties gaan naar het Ukraine Humanitarian Fund. Het geld komt op die manier terecht bij humanitaire ngo's en VN-agentschappen die hulp bieden aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.