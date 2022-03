De Russische troepen houden zich niet aan de wapenstilstand rond Mariupol, zegt plaatsvervangend burgemeester Sergei Orlov tegen BBC News. De Zuid-Oekraïense stad wordt nog altijd getroffen door bommen, waardoor de evacuatie is uitgesteld.

"De Russen blijven ons bombarderen en beschieten. Het is krankzinnig", aldus Orlov tegen BBC News. "Van een wapenstilstand in Mariupol en langs de vluchtroute is geen sprake."

Oekraïne en Rusland waren overeengekomen dat er rond Mariupol tijdelijk niet meer geschoten zou worden, om burgers de kans te geven de stad te verlaten. De wapenstilstand zou van 8.00 uur tot 15.00 uur (Nederlandse tijd) duren.

Volgens locoburgemeester Orlov staan duizenden mensen gereed om de stad per bus of auto te verlaten, maar dat kan alleen als Rusland zich aan de wapenstilstand houdt. "Onze burgers zijn klaar om te ontsnappen, maar dat is niet mogelijk als de bombardementen doorgaan."

De inwoners zijn teruggestuurd naar hun huizen omdat het niet veilig is op de wegen. De evacuatie is volgens Orlov uitgesteld. De Oekraïense regering zou al met de Russen over de schending van de wapenstilstand praten.

Langs de vluchtroute vanuit Mariupol zou ook nog altijd geschoten worden door de Russische troepen. Ook in Zaporizhzhia, waar de vluchtroute naartoe leidt, zijn volgens het stadsbestuur van Mariupol gevechten bezig.