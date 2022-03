In de afgelopen dagen hebben vijfduizend Nederlandse gastgezinnen zich aangemeld voor het burgerinitiatief Onderdak Oekraïne. Deze mensen willen, als dat nodig blijkt, thuis Oekraïners opvangen. Volgens initiatiefnemer Huib van Mierlo kunnen op deze manier ruim vijftienduizend vluchtelingen worden opgevangen.

"Het is mooi om te zien dat de Nederlandse bevolking één is met Oekraïne", zegt Van Mierlo. Nadat hij dinsdag was begonnen met het initiatief, meldden zich al snel veel mensen aan. Binnen twee dagen kwamen meer dan 3.600 aanmeldingen binnen.

Zijn club bemiddelt overigens niet zelf tussen eventuele vluchtelingen en Nederlanders die onderdak willen bieden. Mensen die het formulier op zijn website invullen, gaan ermee akkoord dat hun gegevens mogelijk gedeeld kunnen worden met het Rode Kruis of het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Van Mierlo zei eerder dat hij het initiatief gestart is om voorbereid te zijn "op een enorme stroom van vluchtelingen".

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Ook andere burgerinitiatieven

Onderdak Oekraïne is een van de burgerinitiatieven die op dit moment lopen in het land. Zo is er ook RoomforUkraine, van initiatiefnemer Louis de Mast. Ook hij meldt veel aanmeldingen binnen te krijgen van mensen die een kamer of andere leefruimte aanbieden.

Via platform voor huizenruil HomeExchange zijn honderden accommodaties beschikbaar gesteld voor Oekraïners, waaronder ook een aantal in Nederland. Ook meldden zich duizenden Nederlanders bij Takecarebnb, een organisatie die sinds 2015 vluchtelingen met een verblijfstatus koppelt aan Nederlandse gastgezinnen.

Overigens heeft het kabinet alle 25 Nederlandse veiligheidsregio's gevraagd om voor tweeduizend opvangplekken te zorgen: duizend op korte termijn, en daarna weer duizend. "Veel veiligheidsregio's en gemeenten zijn al volop bezig om dit voor te bereiden", liet een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag weten. Van een harde afspraak is nu echter nog geen sprake.

Sommige regio's, zoals Rotterdam-Rijnmond, zijn er al in geslaagd opvangplekken te regelen. In de havenstad worden bijvoorbeeld twee riviercruiseschepen gehuurd voor de opvang van vluchtelingen.