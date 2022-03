Defensie ontving in de afgelopen week 736 sollicitaties: meer dan twee keer zo veel als in een gewone week. Dat meldt het ministerie van Defensie zaterdag na een bericht in het AD. Sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben blijkbaar meer Nederlanders interesse in een baan bij het leger.

In een gemiddelde week ligt het aantal sollicitaties rond de 350.

Er is vooral belangstelling voor functies bij de commando's (de elitetroepen), de infanterie (militairen te voet) en de marechaussee (militairen met politietaken). "Ook willen meer mensen zich aanmelden als reservist", aldus Defensie. Die zouden dan alleen op oproepbasis werken en hun gewone baan behouden. Alle kandidaten moeten nog wel door de selectie en keuring voordat ze daadwerkelijk als militair aan de slag kunnen.

Sollicitanten komen met name uit de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Inwoners van Noord-Brabant hebben vooralsnog de minste belangstelling. Waarschijnlijk komt dat door carnaval, denkt het ministerie.

Defensie heeft in de afgelopen dagen online geen actieve wervingscampagne gevoerd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Kans op Nederlanders in Oekraïne-oorlog heel klein

Overigens is de kans dat Nederland militair betrokken raakt bij de oorlog in Oekraïne heel erg klein. Oekraïne is geen NAVO-land, dus het NAVO-bondgenootschap (waartoe ook Nederland ook behoort) hoeft de Oekraïners niet te hulp te schieten. NAVO-landen zijn er bovendien allesbehalve happig op dat alsnog 'vrijwillig' te doen.

Wel is er vorige week een zogeheten NAVO-flitsmacht naar omringende landen gestuurd. Voor zover bekend heeft Rusland geen plannen om ook landen als Polen en de Baltische staten binnen te vallen.

Toch wil de NAVO uit voorzorg een signaal afgeven: als de Russische president Vladimir Poetin wel besluit een van die landen binnen te vallen, dan krijgt hij het hele NAVO-bondgenootschap tegen zich, bestaande uit bijna alle EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.