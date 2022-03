Het Russische ministerie van Defensie heeft een tijdelijke wapenstilstand rond de Zuidoost-Oekraïense steden Mariupol en Volnovakha aangekondigd, melden persbureau Interfax en het Russische staatspersbureau TASS zaterdag. Vertegenwoordigers van de Oekraïense strijdkrachten en het stadsbestuur van Mariupol hebben de wapenstilstand bevestigd.

De wapenstilstand ging zaterdag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) in en is bedoeld om burgers de kans te geven de zuidelijke steden te verlaten. Dat gebeurt via een zogenoemde humanitaire corridor.

Wat is een 'humanitaire corridor'? Een humanitaire corridor is een specifiek deel van een oorlogsgebied waar militaire actie niet is toegestaan.

Via die route kunnen burgers het oorlogsgebied verlaten en hulporganisaties het gebied juist betreden, zonder dat er bijvoorbeeld op hen geschoten wordt.

Het woord corridor betekent letterlijk hal of gang. Het kan dus gezien worden als een veilige gang waardoor burgers uit het oorlogsgebied geëvacueerd kunnen worden.

Pavlo Kirilenko, het hoofd van het Oekraïense militaire bureau in Donetsk (waar Mariupol en Volnovakha toe behoren), heeft de wapenstilstand bevestigd.

Volgens het stadsbestuur van Mariupol wordt de evacuatie van burgers om 10.00 uur gestart. De wapenstilstand komt volgens het Russische ministerie van Defensie om 15.00 uur ten einde.

Delegaties van Oekraïne en Rusland waren de inzet van humanitaire corridors donderdag overeengekomen tijdens onderhandelingen.

In de rest van Oekraïne gaat het Russische offensief door, voegde het ministerie van Defensie er tegenover persbureau RIA aan toe.

Steden al dagen zwaar gebombardeerd

Kuststad Mariupol en het 65 kilometer noordelijker gelegen Volnovakha zijn al dagen het mikpunt van zware Russische bombardementen. Mariupol is omsingeld door Russische troepen.

Burgemeester Vadym Boichenko vroeg eerder al om een manier voor burgers om de stad te verlaten, omdat het voedsel opraakte en inwoners al geen toegang tot water en elektriciteit meer hadden. Boichenko vreest dat zijn stad "totaal vernietigd" wordt als er geen militaire hulp komt.