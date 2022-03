Steeds meer internationale media stoppen (tijdelijk) met hun verslaggeving uit Rusland. Dat is het gevolg van het besluit van het Russische parlement om de straffen voor het verspreiden van wat Rusland desinformatie noemt, te verzwaren. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd opnieuw hevig gevochten in verschillende steden, waaronder Kiev, Sumy en Mariupol.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er weer hevig gevochten in verschillende Oekraïense steden. Op sociale media gingen berichten rond dat in de noordoostelijk stad Sumy explosies te horen waren en op straat zou worden gevochten. Bewoners moeten binnen in schuilkelders blijven.

Ook in de hoofdstad Kiev en de tweede stad Charkov ging het luchtalarm af en waren meerdere explosies te horen. Dat meldt de Kyiv Independent.

De burgemeester van de belegerde havenstad Mariupol in het zuidoosten van Oekraïne meldt dat de stad wordt "geblokkeerd" door Russische troepen. Hij spreekt van "meedogenloze" aanvallen.

De havenstad met zo'n 450.000 inwoners wordt al dagen aangevallen door de Russen. Burgemeester Vadim Bojtsjenko kwam vrijdag al met een noodkreet waarin hij dringend om militaire hulp vroeg. De Russen hebben de stad omsingeld en er is een dreigend tekort aan voedsel. Ook zou er geen water, verwarming en stroom meer zijn.



"Op dit moment zijn we op zoek naar oplossingen voor de humanitaire problemen en kijken we naar alle mogelijke manieren om Mariupol uit de blokkade te krijgen", zei Bojtsjenko in een bericht op Telegram. "Onze prioriteit is de totstandkoming van een wapenstilstand, zodat we de vitale infrastructuur kunnen herstellen en een route kunnen creëren om voedsel en medicijnen in de stad te krijgen", aldus de burgemeester.

Een team van vijf Sky News journalisten werd maandag vlakbij Kiev beschoten door een Russische eenheid. Oekraïne-correspondent Stuart Ramsay werd in zijn onderrug geraakt. Cameraman Richie Mockler, beschermd door zijn kogelvrije vest, werd ook onder vuur genomen.

Steeds meer internationale media, waaronder CNN, Bloomberg en de BBC, stoppen (tijdelijk) met hun verslaggeving vanuit Rusland. De NOS besloot eerder op vrijdag Rusland-correspondent Iris de Graaf terug naar Nederland te halen vanwege de onzekere situatie.

Het Russische parlement heeft besloten om de straffen voor het verspreiden van wat Rusland desinformatie noemt, te verzwaren. Zo is een gevangenisstraf tot vijftien jaar mogelijk als iemand volgens Rusland opzettelijk desinformatie over de strijdkrachten verspreidt en dat ernstige gevolgen heeft. Er zijn ook hoge boetes voor nepnieuws en het oproepen tot sancties tegen Rusland.

Media mogen in hun berichten over de strijd in Oekraïne niet spreken over een aanval, invasie of oorlogsverklaring. Volgens het Kremlin gaat het om "een speciale militaire operatie" en treft het Russische leger uitsluitend militaire doelen.

The Washington Post meldt dat de Verenigde Staten eind vorig jaar al extra militaire hulp naar Oekraïne stuurden. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, zou Oekraïense strijders al in december hebben uitgerust met wapens en middelen om mee te vechten in stedelijke gebieden, waaronder geweren en speciale kleding, meldt The Washington Post. Daartoe werd besloten vanwege de toen al oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de leveringen nog verder opgevoerd.



"Dit is een continu proces. Wij kijken altijd naar wat de benodigdheden van Oekraïne zijn. Dat doen we nu al jaren", verklaarde een anonieme defensiefunctionaris vrijdag tegenover The Washington Post. "We hebben het proces nu wel iets versneld, we praten dagelijks met de Oekraïners, terwijl dat voor de crisis meer periodiek gebeurde". John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon, wilde niet reageren op de ontdekking van de krant.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het besluit van de NAVO om geen zogeheten no-flyzone in te stellen voor het Oekraïense luchtruim vrijdag scherp veroordeeld. Oekraïne had de NAVO om een vliegverbod gevraagd, om zo Russische militaire vliegtuigen de toegang te verbieden.

"Wij zijn geen onderdeel van dit conflict", stelde NAVO-chef Jens Stoltenberg in een reactie op het verzoek van Oekraïne. Ook stuurt de NAVO geen troepen naar het land. In een televisietoespraak stelde Zelensky vrijdagavond dat het militaire bondgenootschap door te weigeren "groen licht" heeft gegeven aan Rusland om door te gaan met bombardementen op Oekraïense dorpen en steden.

Het besluit tegen de no-flyzone werd genomen tijdens een spoedbijeenkomst van de dertig NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Oekraïne. Zelensky omschreef die bijeenkomst in zijn toespraak als een "zwakke, verwarde NAVO-top. Een top waarbij het duidelijk was dat niet iedereen de strijd voor Europa's vrijheid als de grootste prioriteit ziet."