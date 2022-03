Een team van vijf Sky News-journalisten is maandag vlak bij Kiev beschoten door een Russische eenheid, schrijft Oekraïne-correspondent Stuart Ramsay op de website van Sky News. Hijzelf werd in zijn onderrug geraakt en een cameraman werd ook onder vuur genomen.

Het team van Sky News was onderweg naar de stad Bucha, waar een dag eerder een Russisch konvooi vernietigd was door het Oekraïense leger en het volgens bronnen rustig was.

Hoewel Bucha slechts 30 kilometer buiten Kiev ligt, waren de journalisten urenlang onderweg. Wegen waren afgesloten, ze werden meerdere keren omgeleid en ze kwamen langs veel checkpoints.

Bij het laatste Oekraïense checkpoint werd de journalisten geadviseerd niet verder te gaan. Ze dachten erover na terug te keren naar Kiev omdat verslag doen te moeilijk werd. "Maar dat is wat er gebeurt, zo is het nu eenmaal", schrijft Ramsay.

Russische verkenningseenheid neemt auto onder vuur

Op een verlaten kruispunt werd het team geconfronteerd met een kleine explosie. De auto werd door iets geraakt en een van de autobanden barstte, waardoor die tot stilstand kwam. Vervolgens werd de auto beschoten. Kogels raakten de voorruit en vlogen door de auto.

Op dat moment dachten de journalisten van Sky News nog dat ze te maken hadden met een Oekraïens checkpoint. Ze probeerden zich te identificeren door te roepen dat ze journalisten zijn. Later bleek dat het een Russische verkenningseenheid van saboteurs was.

Ramsay werd vervolgens in zijn onderrug geraakt. Hij wist de auto uit te komen en richting de greppel bij de vangrails te rennen. Cameraman Richie Mockler was echter nog in de auto. "We riepen naar hem dat hij onze kant op moest komen. En toen stilte. Het leek een eeuwigheid te duren voordat hij de greppel in kwam springen, gevolgd door een hagel van geweervuur", schrijft Ramsay.

Journalisten schuilen in fabriek

Nadat de vijf journalisten dekking hadden gezocht bij een betonnen muur, werd de deur van een nabije fabriek geopend en werden ze naar binnen gewenkt door drie conciërges.

Buiten werden de beschietingen steeds heftiger. Het team kreeg daarom te horen dat ze tot de ochtend moesten wachten. Later werden de journalisten gewekt door de Oekraïense politie, die hen in een politiewagen zette en terugbracht naar Kiev.

"Het punt is dat we heel veel geluk hadden. Maar duizenden Oekraïners overlijden, families zijn doelwit van Russische moordeenheden, net zoals wij. Deze oorlog wordt met de dag erger", schrijft Ramsay.