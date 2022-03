De NAVO vreest dat de oorlog in Oekraïne zal verergeren als Rusland zich niet terugtrekt. NAVO-chef Jens Stoltenberg waarschuwt voor "meer doden, meer leed en meer verwoestingen". Vanuit havenstad Mariupol wordt daar op korte termijn al voor gevreesd: burgemeester Vadym Boychenko stelt dat zijn stad binnenkort vernietigd wordt als er niet snel militaire hulp wordt geboden.

Vanuit de NAVO hoeft Mariupol niet op concrete militaire hulp te rekenen, zo werd vanmiddag duidelijk bij een speciaal ingelaste vergadering. Oekraïne hoopt dat de NAVO het luchtruim boven Oekraïne wil sluiten, maar een zogeheten no-flyzone zou tot oorlog met Rusland leiden, benadrukte Stoltenberg.

Voor het handhaven van een vliegverbod zijn militairen nodig. Als zij met Russische troepen in contact komen, kan de oorlog in rap tempo verergeren. De NAVO-chef noemde het afwijzen van het Oekraïense hulpverzoek een pijnlijk besluit.

Wel doet het bondgenootschap er alles aan om het eigen grondgebied te verdedigen. Zo staan er langs de grens met Oekraïne inmiddels 140 militaire straaljagers en liggen er 200 schepen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de NAVO al meermaals gewaarschuwd dat Rusland het offensief zou willen uitbreiden naar nabijgelegen landen.

De paniek van de burgemeester van Mariupol volgt op een dagenlange omsingeling van de havenstad en zeer zware bombardementen. In de stad zou bijna geen voedsel meer zijn, terwijl inwoners al geen toegang tot water en elektriciteit hadden.

Burgemeester Boychenko hoopt de inwoners binnenkort te kunnen evacueren. Oekraïne en Rusland besloten donderdag te streven naar wapenstilstanden rondom vluchtroutes. Eerder deze week zouden de Russen evacuatiepogingen hebben geblokkeerd.

De gevechten in het noordwesten van Kiev zijn opnieuw aangewakkerd, zo meldden Britse inlichtingendiensten. Oekraïense strijdkrachten zouden momenteel een poging wagen om een sterke greep op het militaire vliegveld Hostomel te krijgen.

De Oekraïense hoofdstad werd vrijdag opnieuw geteisterd door raketaanvallen. In het nabijgelegen dorp Markhalivka zouden vrijdag zeven mensen, onder wie twee kinderen, bij luchtaanvallen om het leven zijn gekomen.

Het enorme Russische konvooi - dat zich uitstrekt over zo'n 64 kilometer en naar Kiev onderweg is - zou in de afgelopen vier dagen amper vooruit zijn gekomen, weten de Britten. Vermoedelijk kampen de Russen met logistieke problemen en is het konvooi daardoor vier dagen lang amper in beweging gekomen.

De huidige situatie in Oekraïne

Oekraïne en Rusland gaan mogelijk dit weekend om de tafel voor de derde ronde vredesgesprekken. De Oekraïense delegatie sprak vrijdagavond de wens uit om zaterdag of zondag opnieuw met de Russische delegatie te praten. Ook de Russische president Vladimir Poetin liet weten open te staan voor "een nieuwe dialoog".

Het is niet zeker of er daadwerkelijk al zo snel weer gesprekken gevoerd zullen worden. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz belde vandaag met Poetin en de Duitser vermoedt dat de gesprekken pas na het weekend worden hervat. Poetin wil tevens dat Oekraïne al zijn verzoeken inwilligt. Die kans lijkt nihil, aangezien Oekraïne zich dan neutraal moet verklaren en zich moet laten demilitariseren.

Zowel Poetin als Zelensky zou snel nieuwe vredesgesprekken willen. Zowel Poetin als Zelensky zou snel nieuwe vredesgesprekken willen. Foto: ANP/Pro Shots

Het is onzeker hoelang media nog vanuit Rusland verslag kunnen doen van de oorlog in Oekraïne. De Britse omroep BBC kondigde vrijdagavond aan met alle verslaggeving in Rusland te stoppen, omdat een nieuwe wet "onafhankelijke journalistiek lijkt te criminaliseren", aldus BBC-baas Tim Davie.

De stap van de BBC volgt op het besluit van het Russische parlement om de straffen voor het verspreiden van valse informatie drastisch te verzwaren. Zo is een gevangenisstraf tot vijftien jaar mogelijk als iemand volgens Rusland opzettelijk valse informatie over de strijdkrachten verspreidt en dat ernstige gevolgen heeft. Er zijn ook hoge boetes voor nepnieuws en het oproepen tot sancties tegen Rusland.

Journalisten zouden ook de woorden 'oorlog' en 'invasie' niet mogen gebruiken. De NOS kondigde eveneens aan dat Ruslandcorrespondent Iris de Graaf terugkeert naar Nederland vanwege de "onzekere situatie" in Rusland.

Ten slotte regent het kritische reacties op de Russische verovering van de grootste Europese kerncentrale. De kerncentrale van Zaporizhzhia is nu in Russische handen. De Amerikaanse VN-afgevaardigde was de volgende die de militaire actie veroordeelde: "We zijn ontsnapt aan een nucleaire ramp."

Bij gevechten om de kerncentrale brak brand uit. De Amerikanen eisen dat de Russen zich terugtrekken, zodat de Oekraïense brandweer en kerningenieurs volledige toegang tot de kerncentrale krijgen om de schade onder de loep te nemen.