De Russische invasie is inmiddels meer dan een week aan de gang. Rusland is vanuit het noorden, oosten en zuiden Oekraïne binnengevallen en vanuit alle richtingen hebben de troepen - soms langzamer dan verwacht - grondgebied veroverd. Volg via onderstaande kaart waar Russen en Oekraïners elkaar in de gevechtslinie treffen.

De rode gebieden geven weer welke regio's door de Russen zijn ingenomen. Rode stipjes op de kaart kun je aanklikken voor extra informatie over grote gebeurtenissen. Deze kaart wordt regelmatig geüpdatet.