Via Giro555 zijn al miljoenen euro's opgehaald voor hulp aan het door oorlog getroffen Oekraïne. Maandag is een landelijke actiedag waarbij geld wordt ingezameld voor het Oost-Europese land. Maar waar wordt het geld aan besteed en hoe weet je zeker dat jouw donatie goed terechtkomt? Actiecoördinator van Giro555 Kees Zevenbergen legt het uit.

Er zijn grofweg twee groepen in Oekraïne die hulp nodig hebben: mensen die schuilen voor bombardementen en vluchtelingen. De mensen die schuilen doen dat tijdelijk in parkeergarages, metrostations, kerken en kelders onder huizen. "We proberen die schuilplekken veilig en goed bevoorraad in te richten", legt Zevenbergen uit.

Voor die inrichting zijn waterflessen, matrassen, dekens, maandverband en andere toiletartikelen, voedselpakketten en medicijnen nodig. "Er zijn busjes uit Italië gehuurd, van waaruit medische hulp wordt geboden", legt Zevenbergen uit.

"Daarnaast worden er voedselkonvooien samengesteld om vanuit Hongarije Oekraïense steden te bevoorraden waar het nu steeds moeilijker is om aan eten te komen. Ook supermarkten zijn ondertussen leeg aan het raken en het wordt steeds lastiger om geld van de banken te halen."

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De vluchtelingen krijgen warme maaltijden of worden naar een veilige plek gebracht. Dat gebeurt bijvoorbeeld met bussen voor ouderen "die zichzelf niet in een trein hebben kunnen knokken", aldus Zevenbergen. "Ze worden naar een vluchtelingenopvang in Polen of aangrenzende landen gebracht."

Maar hoe belandt het geld dat jij stort bij Oekraïners die de hulp zo hard nodig hebben, en hoe wordt gecontroleerd dat het onderweg niet ergens aan de strijkstok blijft hangen?

Oekraïners schuilen in een parkeergarage voor een bombardement. Oekraïners schuilen in een parkeergarage voor een bombardement. Foto: ANP

Over het geld dat op Giro555 is gestort, hoeven de hulporganisaties geen rente te betalen. Normaal gesproken moet er over bedragen boven een ton rente aan de bank worden betaald. ING, de bank waar Giro555 het geld stalt, heeft aangegeven dat dat voor Giro555 niet geldt.

Via een verdeelsleutel wordt bepaald welke hulporganisatie welk deel krijgt van jouw bijdrage. Bij Giro555 zijn elf hulporganisaties aangesloten en alleen de organisaties die daadwerkelijk iets kunnen doen in of rond Oekraïne krijgen een deel.

Wat is Giro555? Samenwerkende Hulporganisaties, ook wel Giro555 genoemd, bestaat al tientallen jaren.

Tijdens een ramp kunnen de hulporganisaties besluiten om een gezamenlijke hulpactie te starten en geld in te zamelen.

Giro555 bestaat uit de volgende elf hulporganisaties: CARE Nederland, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, het Rode Kruis, Plan International Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF en World Vision.

Donateurs kunnen geld overmaken op NL08 INGB 0000 0005 55 ten name van Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag.

De kosten om hulp te leveren mogen maximaal 7 procent zijn van de giften die zijn gestort. Maar doorgaans zijn die kosten lager, legt Zevenbergen uit. "Meestal is dat rond de 3 of 4 procent. Maar sommige acties kosten meer: als je bijvoorbeeld een vliegtuig moet huren om iets op een locatie te krijgen."

De BN'ers die maandag meewerken aan de landelijke actiedag doen dat geheel kosteloos, zegt Zevenbergen. Ook de salarissen van de werknemers van de deelnemende goede doelen worden niet van de Giro555-actie betaald. Die worden gefinancierd uit donaties die elk individueel doel door het jaar heen krijgt. Dat staat dus los van de Giro555-actie.

Het geld dat na aftrek van kosten overblijft wordt uitgegeven door lokale hulporganisaties, die al jarenlang samenwerken met de goede doelen in Nederland. "Het geld komt terecht bij mensen die het echt nodig hebben. Dat kunnen we garanderen omdat we allemaal met partners in en rond Oekraïne werken, die een fijnmazig netwerk hebben van hulpverleners en noodhulpposten door het hele land."

Zevenbergen, die ook algemeen directeur van Cordaid is, legt uit dat de hulpgoederen zo veel mogelijk worden ingekocht bij lokale partijen om zo ook de lokale economie te steunen. "Maar op het moment dat er geen flessenwater meer te krijgen is in Kiev gaan we het natuurlijk ergens anders vandaan halen."

43 Tientallen Oekraïense vluchtelingen arriveren in Waddinxveen

De Giro555-doelen leggen in hun jaarverslagen verantwoording af voor de manier waarop donaties zijn besteed. Ook de lokale hulporganisaties waar ze mee samenwerken, zoals in Oekraïne, hebben die verplichting. "Al kunnen we niet van elke fles water vragen of er een bonnetje is dat daarbij hoort", zegt Zevenbergen eerlijk. "Maar dan vertrouw je toch een beetje op de geloofwaardigheid van je zusterorganisatie."

"Ik zeg het bescheiden, maar die elf partijen van Giro555 zijn professionele noodhulporganisaties. Die weten hoe je dat moet doen en waar je op moet letten. Het is een veilige manier om je geld zo goed mogelijk aan noodhulp besteed te krijgen."

Dat de hulporganisaties zo transparant mogelijk zijn over hoe de geldstromen lopen, is voor Zevenbergen van groot belang. "Het is alles bij elkaar een enorm bedrag dat Nederland ons toevertrouwt. Ik vind dat een grote verantwoordelijkheid en daar moet je zuinig op zijn."

Zevenbergen benadrukt nog dat hulporganisaties nu meer kunnen met geld dan met spullen. "Ik heb foto's gezien van sporthallen vol met kleding. Mensen weten zich er geen raad meer mee. Het is te veel. Geld kun je besteden aan wat echt nodig is."