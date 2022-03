In Sumy, in de gevechtslinie van de oorlog in Oekraïne, woont Nederlander Henk Slijkhuis (68) met zijn Oekraïense vrouw Viktoriya. Tot voor kort leidden ze een rustig leven. Rusland bombardeerde verschillende doelen in en rondom hun stad. In de straten van Sumy klinkt dagelijks het luchtalarm, wordt geschoten en wordt hevig gevochten. De oorlog eiste in de regio al veel levens aan beide zijden.

Dit is aflevering 1 van de serie 'Bericht uit'. Hiervoor brengen we regelmatig een verhaal van een inwoner van Oekraïne. Telkens komt het verhaal uit een andere stad. Deze keer: Henk in Sumy.

Woensdag 7.00 uur: Henk en zijn vrouw zitten rechtop in bed. Ze horen luide, achtereenvolgende knallen. Het appartementencomplex schudt. Bij gebrek aan een kelder gaan ze snel vanuit de slaapkamer naar de hal met dikke muren. Het kabaal stopt en ze wachten gespannen af. Het blijft de rest van de ochtend stil.

Later die dag zien ze op het nieuws dat de knallen die hen uit bed hadden gedreund, de inslag van een mortier vlak bij het universiteitsgebouw in de buurt moet zijn geweest. In de dagen daarvoor heeft het Russische leger verschillende militaire doelen in de buurt bestookt. Volgens lokale media kwamen daarbij ook burgers om het leven.

De situatie in Sumy verslechtert met de dag

Henk is een gepensioneerde ondernemer die met zijn vrouw Viktoriya in een oostelijke buitenwijk van Sumy woont. NU.nl heeft dagelijks contact met hem. Als we hem op vrijdag spreken, klinkt de normaal gesproken nuchtere Gelderlander somber. "Het gaat bergafwaarts", vertelt hij aan de telefoon. Henk heeft zijn zin nog niet afgemaakt, of zijn vrouw roept op de achtergrond dat hij weg moet bij het raam. Ze heeft schoten gehoord.

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben Henk en Viktoriya door stroomuitval langere tijd geen elektriciteit. Ook hebben ze al een dag geen stromend water meer. Daarbij is het erg koud, buiten ligt een flink pak sneeuw. "We gaan vanmiddag emmers volscheppen voor als het water opraakt."

Henk en Viktoriya in betere tijden. Henk en Viktoriya in betere tijden. Foto: Henk Slijkhuis

Mensen vechten voor vrijheid

Een week eerder, op de dag dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen, werden veel inwoners van de oostelijke grensstad onrustig. Henk zag buurtbewoners massaal hun auto's klaarmaken voor vertrek, wat resulteerde in enorme rijen voor de benzinepompen. De schappen van de supermarkten raakten leger en leger: fruit, vlees en drinkwater werden schaarser. Scholen en kinderdagverblijven sloten de deuren. Hun appartementencomplex veranderde langzaam in een spookgebouw: "Vrijwel iedereen is weg."

Henk en Viktoriya besloten toch te blijven: "Ons leven is hier." Hun dochter, kleinkinderen en (schoon)ouders zijn allemaal nog in Sumy. Niet alleen de familie, maar ook de vrije en warme mentaliteit van de Oekraïners is wat hen jaren geleden naar het land voerde. Ook nu voelt Henk een sterke band met zijn nieuwe landgenoten. Zo zijn inwoners van Sumy al dagen bezig met zandzakken vullen om barricades voor militaire voertuigen te maken. "Ik put er moed uit om te zien hoe onze mensen vechten voor vrijheid."

13 Oekraïners in Sumy vullen zandzakken voor barricades

Sumy verlaten kan niet meer

Hoewel ze het overwegen, zien Henk en zijn vrouw in dat vertrekken uit Sumy onmogelijk is geworden. "Overal zijn roadblocks, er is geen benzine meer en het is vreselijk gevaarlijk onderweg. Russen schieten op bestuurders en stelen hun auto's", weet Henk. Door de noordoostelijke ligging van Sumy is het uitgesloten om snel en veilig de grenzen naar het Westen over te steken: "We zitten hier aan de verkeerde grens (grens met Rusland, red.)."

Twee gezinnen uit Sumy met wie ze bevriend zijn, besloten vorige week te vertrekken en strandden vervolgens in het midden van het land. Uiteindelijk bereikten de vrouwen en kinderen te voet de grens met Roemenië, maar de mannen konden niet aan hun dienstplicht ontkomen en bleven achter. "Dat was een heel treurige situatie."

'Je kunt niets anders dan volhouden'

Toch zijn Henk en Viktoriya niet pessimistisch. "Na acht jaar zijn we hier inmiddels mentaal voorbereid op ellende. Je kunt niets anders dan volhouden", zegt hij. "Wij halen veel kracht uit hoop en verwachting." Dat doen ze door iedere dag vooruit te blijven kijken en te hopen op een kentering: mogelijke overwinningen op het slagveld van Oekraïense kant of een wapenstilstand. "Dat houdt ons op de been." Hij staat daarbij pal achter zijn president: "Ik was het niet altijd met Volodymyr Zelensky eens, maar hij heeft zich in deze crisistijd ongelooflijk herpakt."

Na een ruime week vol oorlogsgeweld in hun land blijven Henk en Viktoriya binnen en volgen ze het nieuws op de voet. Het luchtalarm gaat om de haverklap af en buiten zijn geregeld beschietingen te horen.

In de ochtenden is het vaak stil, zo ook vandaag. Akelig stil, vindt Henk. "Je weet nooit of de stilte goed of slecht is."

Mensen ruimen brokstukken op bij een getroffen militaire basis in de buurt van Sumy. Mensen ruimen brokstukken op bij een getroffen militaire basis in de buurt van Sumy. Foto: Reuters

