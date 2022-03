De oorlog in Oekraïne is nu negen dagen bezig. Iedereen zit met veel vragen en dat zien we ook op ons reactieplatform NUjij. We hebben de meestgestelde vragen (en antwoorden) op een rijtje gezet.

Klopt het dat de NAVO aan Rusland heeft beloofd geen voormalige Oostbloklanden in te lijven?

De Russische president Vladimir Poetin beweert dat de NAVO in de jaren negentig heeft beloofd niet naar het oosten uit te breiden. Maar de NAVO heeft voor zover bekend nooit zo'n toezegging gedaan. Wel opperden de Amerikanen voorafgaand aan de val van de Sovjet-Unie zo'n toezegging in gesprek met de toenmalige Russische president Michail Gorbatsjov. Maar diens Amerikaanse ambtgenoot George H.W. Bush zag dat niet zitten en toen de officiële onderhandelingen van start gingen, was die belofte al van tafel. Later bevestigde Gorbatsjov dat nogmaals.

Wat bedoelt Poetin met 'denazificeren'?

Poetin gebruikt de term 'denazificeren' als een van zijn redenen om Oekraïne binnen te vallen. Volgens hem bestaat Oekraïne uit fascisten en rechts-extremisten, maar dat klopt niet. Er zijn weliswaar rechts-radicale groeperingen actief in Oekraïne, maar die krijgen bij verkiezingen nooit meer dan 3 tot 5 procent van de stemmen. Ze maken ook geen deel uit van de Oekraïense regering, die juist gematigd is.

De Russische president vertelt al sinds 2014 aan zijn landgenoten dat Oekraïne uit fascisten bestaat. Hij doelt dan op de Maidanrevolutie. Na protesten van prowesterse Oekraïners tegen de regering moest de pro-Russische president Viktor Yanukovych aftreden wegens een gebrek aan vertrouwen. Poetin noemde dat een "fascistische machtsovername" die doet denken aan "die van Adolf Hitler". Ook beschuldigt hij Oekraïne van genocide, terwijl er helemaal geen sprake is van volkerenmoord.

Hoe groot is de kans dat Rusland en Oekraïne het tijdens de vredesbesprekingen eens worden?

De partijen hebben momenteel eisen die mijlenver uiteenliggen. Zo wil Rusland van Oekraïne een satellietstaat maken. De term satellietstaat wordt gebruikt voor een land dat op papier onafhankelijk is, maar eigenlijk wordt gedomineerd door een ander land. De Oekraïners willen juist hun onafhankelijkheid beschermen. De gesprekken hebben tot nu toe nog niet veel opgeleverd.

Onderhandelaars schudden elkaar de hand bij het vredesoverleg tussen Oekraïne en Rusland.

Premier Mark Rutte wil graag dat mogelijke oorlogsdaden goed gedocumenteerd worden. Wat is het nut van het documenteren van oorlogsmisdaden van Rusland?

Dat nut is tweeledig. Op de eerste plaats kunnen zulke bewijzen worden gebruikt bij eventuele vervolging van daders van oorlogsmisdrijven. En hoe sneller onafhankelijke onderzoekers misdrijven kunnen documenteren, hoe verser en completer dat bewijs zal zijn. Daarnaast is het voor de geschiedschrijving van belang om vast te leggen wat er is gebeurd. Dat is belangrijk voor een eerlijk beeld van de oorlog in de collectieve herinnering en voor nabestaanden die willen weten wat er met hun dierbaren is gebeurd.

Zou het verder opendraaien van de gaskraan in Groningen ons minder afhankelijk maken van Russisch gas?

Meer gas winnen in Groningen maakt Nederland inderdaad minder afhankelijk van Russisch gas. Volgens minister Rob Jetten (Energie) is dat het allerlaatste redmiddel. Op dit moment wordt het verder openen van de gaskraan absoluut niet overwogen. Het kabinet is de gaswinning juist aan het afbouwen. Jetten zegt dat Nederland en andere Europese landen momenteel genoeg gas op voorraad hebben. Het "laatste redmiddel Groningen" wordt pas ingezet als er echt een tekort aan gas zou ontstaan en dus niet vanwege de hoge gasprijzen.

Hoe wordt ons luchtruim verdedigd als de Russen toch vliegtuigen boven ons land laten vliegen?

Nederland heeft het luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Mocht Rusland toch vliegtuigen over ons land laten vliegen, dan grijpt Defensie in. Voor de verdediging van het Nederlandse luchtruim staan altijd twee bewapende F-16's paraat. Nederland en België bewaken afwisselend het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Als een onbekend vliegtuig het luchtruim binnenkomt, zijn de F-16's binnen enkele minuten in de lucht. Die kunnen niet alleen op gevechtsvliegtuigen reageren, maar ook op passagierstoestellen.

De F-16's worden ingezet om het illegale vliegtuig te onderscheppen. Eerst proberen de piloten radiocontact te maken en het toestel te identificeren. Zij begeleiden het vliegtuig naar bijvoorbeeld een landingsplaats. In het uiterste geval kan de F-16-piloot de opdracht krijgen om het toestel neer te halen.

Zijn er locaties in Nederland om de nieuwe vluchtelingenstroom op te vangen of moeten er nieuwe opvangcentra gebouwd worden?

De Nederlandse veiligheidsregio's moeten elk tweeduizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen regelen, besloot het kabinet vrijdag. Op veel plekken zijn al opvangcentra. Maar om iedereen - dus ook vluchtelingen uit andere landen - te kunnen opvangen, moeten er ook nieuwe plekken worden gecreëerd. Zo heeft de gemeente Rotterdam twee riviercruiseschepen gehuurd waar vluchtelingen worden opgevangen.