Terwijl het Westen zich verenigt in harde sancties tegen Rusland vanwege de aanval op Oekraïne, houdt China zich op de vlakte. De Chinezen hebben belang bij hun neutrale status, maar waarom precies? En wat betekent de oorlog in Oekraïne voor de al langer bestaande spanningen tussen China en het Westen rondom Taiwan?

Om te begrijpen waarom de Chinezen zich vooralsnog zo op de vlakte te houden, is het belangrijk om naar de relatie tussen Peking en Moskou te kijken. Die relatie is namelijk in lange tijd niet zo goed geweest als nu, merkt Frans-Paul van der Putten op. Hij is als Chinadeskundige verbonden aan het onderzoeksinstituut Clingendael.

"De relatie tussen beide landen is de afgelopen decennia steeds beter geworden. Zeker de afgelopen tien jaar, omdat zowel Rusland als China de Verenigde Staten als zijn grootste bedreiging beschouwt", aldus Van der Putten. Sinds de Russische annexatie van het schiereiland de Krim in 2014 en de westerse sancties als gevolg daarvan is Rusland zich ook meer op China gaan richten.

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Toch is China geen (militair) bondgenoot van Rusland. "China wil sowieso geen bondgenootschappen sluiten met andere landen, omdat het land de handen vrij wil houden. Zodra je bondgenoot bent, kan je verplichtingen als gevolg van dat bondgenootschap krijgen", aldus Van der Putten. China noemt Rusland een "strategische partner".

De aard van de Russisch-Chinese relatie is dan ook vooral economisch. Net als veel Europese landen is China een groot afnemer van Russisch gas. Ook is Rusland belangrijk voor de Nieuwe Zijderoute, die de handel tussen Europa en China moet bevorderen.

Het hoogtepunt van die warme banden was misschien wel de Olympische Winterspelen afgelopen maand in Peking, nog voor de inval in Oekraïne. Op 4 februari, de dag van de openingsceremonie, verklaarden de Chinese president Xi Jinping en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin dat de vriendschap tussen beide landen "geen grenzen" kent. Poetin bezocht als een van de weinige wereldleiders China tijdens de Spelen. Een aantal westerse leiders boycotten het sportevenement wegens mensenrechtenschendingen in China.

China heeft nauwe banden met zowel Rusland en Oekraïne

Toch kiest China in het conflict tussen Oekraïne en Rusland liever geen partij. Van der Putten: "China heeft nauwe banden met zowel Oekraïne als Rusland. De Russen zijn als strategische partner belangrijker, maar China hecht enorm aan territoriale integriteit. Dat betekent dat staten de grenzen moeten houden die ze nu hebben. En Poetin probeert de grens met Oekraïne te veranderen."

China begrijpt echter wel dat Rusland zich bedreigd voelt door de uitbreiding van de NAVO in de afgelopen decennia. Van der Putten: "In het Chinese perspectief is het dan ook niet zozeer een conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar vooral tussen Rusland en het Westen. En het Westen wordt gezien als veroorzaker van de problemen."

Dat is ook wat Peking richting de eigen bevolking communiceert. Op Chinese sociale media (vooral op Weibo, de door China gecontroleerde tegenhanger van Twitter) regent het berichten met lof voor de Russische invasie, schreef The New York Times onlangs. "Het beeld van Poetin als slachtoffer van westerse politieke, ideologische en militaire agressies resoneert met het beeld dat velen op sociale media hebben", aldus de krant.

“In het Chinese perspectief is het dan ook niet zozeer een conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar vooral tussen Rusland en het Westen.” Frans-Paul van der Putten, China-deskundige bij Clingendael

Xi Jinping vreest voor onafhankelijkheidsbewegingen in eigen land

Dat China zoveel hecht aan de territoriale integriteit van staten heeft met de prioriteiten van Xi zelf te maken. China is bang voor een aantal onafhankelijkheidsbewegingen binnen en buiten het eigen land, zoals in Hongkong, Tibet en Xinjiang, maar ook in Taiwan. "De Communistische Partij heeft bij haar aantreden beloofd dat China weer hersteld zou worden tot één land, zoals het vroeger ook was, en dat ze nooit meer stukken van het land zouden kwijtraken", legt Van der Putten uit.

Volgens Xi horen Hongkong en Taiwan bij China. Hongkong heeft een speciale bestuurlijke status binnen China, en Taiwan bestuurt zichzelf sinds 1949. De Chinese ambities voeden de angst in het Westen dat China die regio's weer in zijn invloedssfeer wil trekken. In Hongkong wordt de autonomie al stevig aangetast door Peking, en ook de Chinese dreiging in Taiwan loopt steeds verder op.

Overigens verwacht Van der Putten niet dat de oorlog in Oekraïne de deur voor Peking opent om op korte termijn een inval van Taiwan te plannen. "In zo'n geval zouden de Amerikanen waarschijnlijk wel militair ingrijpen, omdat Taiwan voor hen simpelweg belangrijker is dan Oekraïne", aldus Van der Putten. Bovendien is er geen dringende aanleiding voor China om Taiwan aan te vallen.

Toch blijven ook de spanningen rondom Taiwan oplopen. Zowel het Westen (vooral de VS) als China schaalt militair gezien op in Azië. Een conflict op lange termijn kan daarom ook zeker niet worden uitgesloten, zeker niet omdat de belangen rondom Taiwan gigantisch zijn.

China kan moeilijk openlijk kritiek uiten op Rusland

Terug naar Oekraïne: daar blijft het verloop van de oorlog onvoorspelbaar en volgen de gebeurtenissen in de strijd met Rusland zich in hoog tempo op. Daarom is het volgens Van der Putten ook moeilijk om te zeggen hoe China zich in de toekomst tot Rusland en het Westen zal verhouden.

Wat wel duidelijk lijkt, is dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het geopolitieke wereldtoneel op de voet gevolgd worden door zowel het Westen als China.

"Hoewel China misschien niet blij is met wat er in Oekraïne gebeurt, kan Peking het zich niet veroorloven om openlijk kritiek te uiten op Rusland", vat Van der Putten de situatie samen. Daarom erkent China niet dat Rusland een invasie heeft gepleegd en voegt het land zich ook niet bij de sancties van het Westen. "Dat zullen ze ook niet snel doen. China wil zich niet tegen Rusland laten uitspelen door het Westen", aldus Van der Putten.