Alle 25 Nederlandse veiligheidsregio's moeten van het kabinet met spoed op zoek naar tweeduizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. De helft daarvan moet op korte termijn geregeld worden, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag na overleg met het Veiligheidsberaad.

"Veel veiligheidsregio's en gemeenten zijn al volop bezig om dit voor te bereiden", laat een woordvoerder van het ministerie weten. Maar van een harde afspraak is nu nog geen sprake. Maandag praten de partijen verder.

De komende tijd verwacht het ministerie een fors aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Nederland moet zich daarom volgens het ministerie voorbereiden op grootschaliger opvang. Tijdens het Veiligheidsberaad is ook gesproken over de coördinatie van de opvang voor asielzoekers uit andere landen.

Een woordvoerder van voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls laat weten dat met het ministerie kort overleg is geweest over de "urgente behoefte aan opvangplekken". Ook is gesproken over de rol die de veiligheidsregio's krijgen bij de organisatie hiervan.

Maandag wordt onder meer besproken of het aantal opvangplekken voor alle regio's hetzelfde zal zijn en ook wanneer die plekken er moeten zijn.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Al plekken in Rotterdam, Amsterdam en Harskamp

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft inmiddels tweeduizend plekken gevonden. De gemeente Rotterdam heeft duizend plekken gevonden: de stad heeft twee riviercruiseschepen gehuurd waar vluchtelingen worden opgevangen. Naar andere opvangplekken wordt nog gezocht.

Ook in andere plaatsen worden al vluchtelingen opgevangen. In Waddinxveen hebben vijftig Oekraïners zich gemeld, die daar een week mogen blijven in een sporthal. In legerbasis Harskamp in Gelderland is ruimte voor 950 vluchtelingen.

In Amsterdam vangt de gemeente vluchtelingen op in een hostel. Afgelopen dinsdag kwamen de eerste Oekraïners aan in de hoofdstad. In het hostel is plaats voor twee- tot driehonderd vluchtelingen die daar tijdelijk kunnen verblijven. De gemeente is nog op zoek naar een langetermijnoplossing.

De Europese Unie heeft vluchtelingen uit Oekraïne donderdag een speciale status gegeven. Door die status hebben de vluchtelingen direct recht op onderdak, financiële steun en medische zorg. Ook mogen ze werken en kunnen hun kinderen naar school, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl.

Onduidelijk is hoe de andere veiligheidsregio's plekken gaan realiseren. Na de recente machtsovername van de Taliban in Afghanistan was er ook grote behoefte aan opvangplaatsen, maar zagen maar weinig gemeenten kans die te realiseren.