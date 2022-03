Hoewel de ernst van de invasie door alle censuur niet doorsijpelt in het bewustzijn van veel Russische burgers, laat de oorlog in Oekraïne hen niet helemaal onberoerd. Sinds de oorlog vorige week donderdag begon, zijn ruim achtduizend Russen gearresteerd omdat ze ertegen protesteerden. Financieel gaan inwoners erop achteruit. En als de gevreesde staat van beleg er komt, raken burgers nog meer vrijheden kwijt.

Er gaan geruchten dat de Russische president Vladimir Poetin de staat van beleg zal afkondigen, wat burgers nerveus maakt. Poetin heeft daarvoor de instemming van het parlement nodig en zou vervolgens nog meer macht krijgen. In zo'n staat van beleg gelden tijdelijk niet alle wetten meer en krijgt het leger de macht, wat uiteraard ten koste gaat van de vrijheid van burgers.

Poetin zou de dienstplicht kunnen invoeren en Russen kunnen verbieden om het land te verlaten. Protesten kunnen nog meer dan nu aan banden worden gelegd, net als de vrijheid van de media.

De Russische president zei zaterdag dat hij geen plannen heeft om de staat van beleg af te kondigen, hoogstens in het geval van "externe agressie in bepaalde gebieden met militaire activiteiten". Toch zijn duizenden Russen al naar Finland vertrokken volgens de Finse publieke omroep Yle. De Finse spoorwegen breiden hun dienstregeling dan ook uit tussen Helsinki en Sint-Petersburg, om de toestroom van Russen te faciliteren.

Vrijheid van meningsuiting was en is in Rusland al een zeer relatief begrip, blijkt uit de sluiting van mediaorganisaties. Zo werd deze week het onafhankelijke radiostation Echo Mocsky opgedoekt door de overheid. Net als Dozjd, een online tv-kanaal en platform voor jongeren dat als laatste live de protesten in Rusland uitzond.

Media moeten mee in het frame van de overheid, waarin Oekraïne als de agressor wordt neergezet. Van een Russische "invasie" mag niet worden gesproken. Bij The Moscow Times is de Nederlandse uitgever Derk Sauer al twee dagen in crisisberaad met zijn redactie, schrijft hij in het Het Parool. De redactie probeert naar Nederland te evacueren om door te kunnen gaan met onafhankelijke verslaglegging.

Volgens Sauer hebben de staatsmedia de publieke opinie weer naar hun hand weten te zetten. Beelden van de bombardementen op Oekraïense burgers bereiken het Russische volk niet. Gevolg: veel Russen denken dat er alleen sprake is van een "beperkte militaire operatie" - oftewel een "vredesmissie", zoals Poetin de oorlog zelf graag noemt - en dus niet van massaal bloedvergieten.

Russen die toch de straat op willen om kenbaar te maken dat ze tegen het beleid van Poetin zijn, lopen veel risico. Sinds 24 februari, de donderdag waarop Rusland de grens met Oekraïne overstak, zijn 8.163 demonstranten gearresteerd. Dat meldt de organisatie OVD-Info, die al jarenlang protesten en arrestaties in Oost-Europa bijhoudt.

Ook financieel ziet het er niet goed uit voor de Russen, maar de vraag is in hoeverre dit al doordringt. De Russische roebel heeft maandag als gevolg van de nieuwste financiële sancties tegen Rusland bijna 30 procent van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar verloren. Kortom: de Russen zien hun spaargeld verdampen.

Volgens Sauer dringt het nog niet tot Russen door dat dit een economische neergang wordt en geen tijdelijke tegenvaller. In de komende dagen, weken of zelfs maanden kan dat besef wél langzaam indalen.

Talloze internationale merken hebben al actie ondernomen. Het gaat onder meer om IKEA, adidas, Volkswagen, Coca-Cola, H&M, Nike, Netflix, Samsung en PayPal. Honderden filialen sloten hun deuren in Rusland. Ook online kunnen Russen veel producten niet meer aanschaffen, doordat een aantal Russische banken niet meer mag werken met het internationale betalingssysteem SWIFT.

Als gevolg hiervan staan per direct tienduizenden banen op de tocht. IKEA was een van de grootste westerse winkelketens die in het land actief waren, terwijl H&M met 150 vestigingen ook voor duizenden banen garant stond.

Buiten alle financiële sancties om wordt ook reizen moeilijker voor Russen. Rechtstreekse vluchten tussen onder meer de EU en Rusland zijn stilgelegd en platforms als Airbnb hebben Russische (en Belarussische) gebruikers zware beperkingen opgelegd.

Niet alle grenzen met het Westen zijn gesloten. Zo kunnen reizigers per auto nog wél de EU bereiken. "De reistijd wordt wel significant langer", schrijft de Nederlandse ambassade in Moskou op de eigen pagina. "Daarnaast kan de situatie snel veranderen." Er zijn nog geen landen die alle grenzen voor Russische inwoners hebben gesloten.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders in Rusland aan om een vertrek te overwegen. Niet overal kan meer worden gepind met buitenlandse betaalpassen. In de regio's die grenzen aan Oekraïne, zoals Rostovskaya, geldt code rood. In de rest van Rusland geldt code oranje. Het ministerie adviseert de mensen die willen blijven om noodspullen in huis te halen.