Terwijl Russische troepen Kiev steeds verder omsingelen, doet oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen (EenVandaag en Trouw) verslag van de situatie in de Oekraïense hoofdstad. Voor NU.nl houdt hij een dagboek bij.

Ze zat in de lobby van een groot hotel bij het Maidanplein, hartje Kiev. Het was drie uur 's nachts. De Russische invasie in Oekraïne was nog geen 24 uur bezig. Ik was net aangekomen. Dit hotel moest mijn thuis in Kiev worden, na een vlucht van Nederland naar Warschau en daarna een lange autorit van Warschau naar Kiev.

De nachtwaker van het hotel kwam naar mij toe. Er kon iets niet. Schuddende hoofden. De dame in de hal - klein, tenger, blonde paardenstaart - rende op mij af. "Ik spreek Engels, heb je hulp nodig?" Iryna heette ze, en ze begon te vertalen. Het hotel ging bij daglicht dicht. Alle gasten zouden op straat worden gezet. Te weinig personeel dat nog wilde werken, veiligheid, enzovoorts. "Dan rijd ik verder", zei ik. "Echt waar, staat je taxi er nog?", vroeg Iryna. Voor de zekerheid had ik die laten wachten. Je weet het in oorlogsgebieden maar nooit.

“Ik dacht aan Londen, de Blitz. Beelden in zwart-wit gingen langzaam over in kleur.”

Iryna zocht ook een hotel, samen met haar moeder, die naar Kiev was gekomen vanuit het oosten van het land, waar de oorlog al heftiger was. Moeder Olga zat verdwaasd op een bank voor zich uit te staren. Iryna was speciaal uit Groot-Brittannië overgekomen voor deze missie, een dag voordat het vliegveld van Kiev dichtging. Maar nu was het een stuk ingewikkelder geworden haar moeder het land uit te krijgen.

We besloten samen te vertrekken en persten ons met alle bagage in de taxi. De hotels die we langsgingen waren al dicht. Het luchtalarm ging. De taxichauffeur wilde van ons af. Hij stopte bij een metrostation en rolden met alle bagage weer uit de taxi. 50 euro. Voor een rondje dat normaal 3 euro zou kosten. Gewapende mannen stonden in de hal van het metrostation. Twee keer een lange roltrap af, diep onder de grond, schuilden tientallen mensen. Ik dacht aan Londen, de Blitz. Beelden in zwart-wit gingen langzaam over in kleur.

Weg van het Maidanplein, de 'hoofdprijs' voor Poetin

Met z'n drieën gingen we zitten wachten tot het licht werd. Het was eigenlijk nog steeds avondklok, ook toen we met de taxi hadden rondgereden. Slapen probeerden we maar niet. We spraken over het leven. Over haar man, haar kind. Over mijn vrouw, mijn kind. Schuilend in een oorlog leer je elkaar soms snel in de essentie kennen. Iryna en ik hadden een beetje eenzelfde kijk op dingen. "Ik ben blij dat jij zo kalm bent", zei ze. "Ik heb zo veel stress met mijn moeder." Als oorlogsverslaggever leer je de stress onderdrukken. Maar dan nog zit je hoofd altijd vol zorgen.

“Iryna kende een hotel op een plek die mogelijk veiliger is wanneer de Russen Kiev in gaan nemen.”

Toen het licht was, ging de metro weer rijden. Iryna kende een hotel op een plek die mogelijk veiliger is wanneer de Russen Kiev in gaan nemen. Het Maidanplein, hartje centrum, is immers de hoofdprijs voor Poetin. Met de metro gingen we richting dat hotel, verder uit het centrum. Zo onder de grond leek Kiev normaal. Maar als je goed keek, zag je dat bijna niemand op weg was naar zijn of haar werk. Velen hadden matjes onder hun arm en verlieten nu hun schuilplek, om zich weer thuis te wagen en wellicht te overwegen deze stad te verlaten, zoals honderdduizenden al gedaan hebben.

We denderden verder onder Kiev door, langs verlichte perrons en dan weer donkere tunnels. Bij 'ons' station gingen we een lange roltrap op naar boven, de frisse lucht in. De straten van Kiev weer op, waar de donkerste tunnel misschien nog moet komen.