De Russische aanval op de kerncentrale in Zaporizhzhia leidt over de hele wereld tot geschokte reacties. De NAVO en de Europese Unie vergaderen vrijdagmiddag opnieuw over de situatie in Oekraïne.

Het beschieten en innemen van de kerncentrale in Zaporizhzhia door de Russen werd van meerdere kanten "roekeloos" genoemd. Onder meer de Amerikaanse ministers Jennifer Granholm (Energie) en Antony Blinken (Buitenlandse Zaken), NAVO-baas Jens Stoltenberg en premier Mark Rutte gebruikten die omschrijving.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep de NAVO nogmaals op snel in te grijpen. Een ontploffing van de kerncentrale in Zaporizhzhia zou volgens hem "het einde van Europa" betekenen.

IAEA-directeur Rafael Grossi riep Rusland op zich te houden aan het "internationale principe" nooit nucleaire faciliteiten aan te vallen. Hij benadrukte dat de veiligheidssystemen van de kerncentrale werken en dat er geen radioactief materiaal of straling is vrijgekomen bij de aanval. De situatie in de omgeving omschreef hij als "instabiel en gespannen".

Grossi meldde dat bij de aanval twee bewakers van de kerncentrale gewond zijn geraakt. Ook bevestigde hij dat het projectiel dat de kerncentrale raakte van Russische troepen afkomstig was.

De NAVO en de EU vergaderen vrijdag opnieuw over de situatie in Oekraïne. Namens Nederland is minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bij beide ontmoetingen aanwezig.

Bij het overleg van de EU schuift bij hoge uitzondering ook Blinken aan. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba is er via een videoverbinding ook bij.

De NAVO praat onder meer over wat de organisatie verder kan doen tegen Rusland. Blinken benadrukte dat de NAVO niet uit is op een conflict met de Russen, "maar als het zover komt, zijn we bereid om elke centimeter van ons grondgebied te verdedigen".

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (links) praat met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken (rechts) en NAVO-baas Jens Stoltenberg (midden). Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (links) praat met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken (rechts) en NAVO-baas Jens Stoltenberg (midden). Foto: EPA

De grote Oekraïense steden blijven ondertussen onder zware druk staan. Op meerdere plekken werden explosies gemeld als gevolg van bombardementen en beschietingen door Russische troepen.

In Kiev en Charkov worden nieuwe explosies gemeld, maar die steden zijn nog altijd in Oekraïense handen. Dat geldt ook voor Mariupol, maar de zuidelijke havenstad is omsingeld door Russische troepen en wordt hevig beschoten.

Russische troepen drongen voor het eerst Mykolaiv binnen. De regionale gouverneur meldt dat op meerdere plekken in de zuidelijke havenstad wordt gevochten.

De ligging van de belangrijkste steden in Oekraïne. De rood aangegeven gebieden zijn in handen van Russische troepen. De ligging van de belangrijkste steden in Oekraïne. De rood aangegeven gebieden zijn in handen van Russische troepen. Foto: Localfocus/ANP

Het dodental als gevolg van luchtaanvallen op Chernihiv blijkt groter dan gedacht. Plaatselijke hulpdiensten van de Noord-Oekraïense stad melden dat er 47 mensen zijn omgekomen door de bombardementen van donderdag. Eerder werd er melding gemaakt van 33 doden.



Doordat de stad voortdurend beschoten werd, moesten reddingswerkers hun werk donderdag tijdelijk staken. Daardoor zijn sommige slachtoffers pas vrijdag gevonden.

Oekraïense steden zoals Chernihiv blijven het doelwit van Russische bombardementen. Oekraïense steden zoals Chernihiv blijven het doelwit van Russische bombardementen. Foto: Getty Images

De volgende onderhandelingsronde tussen Oekraïne en Rusland wordt niet van tevoren aangekondigd. Dat zei Oleksiy Arestovych, de adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De derde onderhandelingsronde tussen de partijen zou volgens de delegaties begin komende week plaatsvinden. Donderdag werden de locatie en het aanvangstijdstip van de gesprekken ook pas vlak voor aanvang bekendgemaakt.