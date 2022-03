De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak bij de Oekraïense kerncentrale van Zaporizhzhia is vrijdagochtend geblust. De autoriteiten melden dat de brandweer er om 6.20 uur (lokale tijd) in slaagde het vuur te blussen, nadat de hulpdiensten vanaf 5.20 uur in staat waren geweest het brandende trainingscomplex te bereiken.

Eerder was dat onmogelijk als gevolg van aanhoudende Russische beschietingen. Het complex, met de grootste kerncentrale van Europa, werd volgens de Oekraïense buitenlandminister "van alle kanten aangevallen" door Russische grondtroepen.

De plaats ligt ten noorden van de Krim.

De Oekraïense autoriteiten meldden dat de brand woedde in een trainingsgebouw. Essentiële onderdelen van de kerncentrale zouden onaangetast zijn gebleven. Er waren zeker veertig brandweerlieden met elf brandweervoertuigen aanwezig om het vuur te blussen.

VS springt bij om nucleaire risico's in de gaten te houden

De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson riepen de Russische troepen op tot een staakt-het-vuren rondom Zaporizhzhia nadat het complex aangevallen was. Beide regeringsleiders belden met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die de Russen "nucleair terrorisme" en "een herhaling van Tsjernobyl" verweet.

De Amerikaanse minister van Energie, Jennifer Granholm, heeft een "nucleair noodteam" ingeschakeld om de situatie rond Zaporizhzhia in de gaten te houden. Granholm schrijft op Twitter dat de reactoren van de kerncentrale goed zijn beschermd dankzij "robuuste constructies". De reactoren zijn volgens Granholm inmiddels veilig uitgeschakeld.

De lokale autoriteiten meldden eerder al dat de situatie in Zaporizhzhia onder controle is en dat de stralingsniveaus rondom de kerncentrale "normaal" zijn. Er zijn geen slachtoffers gevallen.