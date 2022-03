In de nacht van donderdag op vrijdag brak door Russische beschietingen brand uit in de kerncentrale Zaporizhzhia, de grootste van Europa. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verweet de Russen "nucleair terrorisme" en "een herhaling van Tsjernobyl". Premier Mark Rutte sprak het Oekraïense volk donderdagavond toe in een videoboodschap: "Wij zijn familie."

De kerncentrale Zaporizhzhia werd volgens de Oekraïense buitenlandminister "van alle kanten aangevallen" door Russische grondtroepen. De beschietingen zouden inmiddels gestopt zijn en hulptroepen zijn erin geslaagd de kerncentrale te bereiken en te blussen.

Het ging om een brand in een trainingsgebouw. Essentiële onderdelen van de kerncentrale zouden onaangetast zijn gebleven. De lokale autoriteiten meldden eerder al dat de situatie in Zaporizhzhia onder controle is en dat de stralingsniveaus rondom de kerncentrale "normaal" zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson belden met de Oekraïense president Zelensky. Ze riepen de Russische troepen op tot een staakt-het-vuren rondom Zaporizhzhia nadat het complex aanhoudend was beschoten. Zelensky verweet de Russen "nucleair terrorisme" en "een herhaling van Tsjernobyl".

De Amerikaanse minister van Energie, Jennifer Granholm, heeft een "nucleair noodteam" ingeschakeld om de situatie rond de Oekraïense kerncentrale in de gaten te houden. Granholm schrijft op Twitter dat de reactoren van de grootste kerncentrale van Europa goed zijn beschermd dankzij "robuuste constructies". De reactoren zijn volgens Granholm inmiddels veilig uitgeschakeld.



Ook een alarmcentrale van VN-atoomwaakhond IAEA houdt de "serieuze situatie" 24 uur per dag in de gaten. IAEA-directeur Rafael Gross schrijft op Twitter dat hij "diep bezorgd" is en gesproken heeft met de Oekraïense premier Denys Shmyhal. Hij heeft Shmyhal verzocht nauw contact te houden met de exploitant van de kerncentrale.

De organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OSCE) gaat onderzoek doen naar berichten over humanitaire misstanden door Rusland in Oekraïne. De VS en 44 andere landen die zijn aangesloten bij OSCE doen mee aan het onderzoek, meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag (lokale tijd).

De websites van Facebook en onafhankelijke media zoals BBC News en de Duitse omroep Deutsche Welle zijn vrijdag in een deel van Rusland ontoegankelijk. Zowel lokale journalisten van persbureau AFP in Moskou als GlobalCheck, een groep die de internetverbinding monitort, melden de blokkade.



Europa maakte eerder bekend de toegang tot nieuwssites van Russische staatsmedia RT en Sputnik te blokkeren. Groot-Brittannië vreesde al dat die blokkade zou kunnen leiden tot een vergelijkbare actie van Rusland, waardoor Europese media in het land niet meer toegankelijk zijn.

Donderdagavond werd een verdachte rugzak gevonden bij het Russische consulaat in Den Haag. Na onderzoek van het Team Explosieven Verkenning (TEV) is de tas meegenomen door de politie. Wat erin zat wordt onderzocht, laat een politiewoordvoerder weten.



De politie zette het gebied rondom het pand aan de Scheveningseweg enige tijd af. Uit onderzoek van het TEV bleek dat de inzet van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) niet nodig was, zegt de woordvoerder. "We willen nu weten hoe de rugzak daar is gekomen en wie hem heeft achtergelaten." Volgens hem bevond de rugzak zich binnen het hek van het consulaatterrein.

Het Russisch consulaat in Den Haag werd afgezet wegens een verdachte tas. Het Russisch consulaat in Den Haag werd afgezet wegens een verdachte tas. Foto: Lennart 't Hart

Oekraïners in de Verenigde Staten die vanwege de oorlog niet terug kunnen naar huis krijgen een beschermde status. Ze worden tijdelijk vrijgesteld van deportatie en krijgen een werkvergunning, schrijft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Vanaf 1 maart mogen tienduizenden Oekraïners voor een periode van achttien maanden in de VS blijven wonen en werken. Ook de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kondigde aan de komende tijd coulanter om te gaan met verblijfsaanvragen van Oekraïners.

Premier Rutte sprak het Oekraïense volk toe in een videoboodschap. Rutte stak de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem en sprak zijn waardering uit voor de Oekraïense president Zelensky. "Wij zijn familie", zei hij.