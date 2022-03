In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een brand. De burgemeester van het nabijgelegen Energodar, in het zuidoosten van Oekraïne, meldt in een video op Facebook dat het vuur is ontstaan na een aanval van Russische grondtroepen. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt aan het Franse persbureau AFP dat er inderdaad sprake is van een brand.

Op ongeverifieerde beelden op sociale media zijn het vuur en rookontwikkeling te zien. Het is onduidelijk waar in de kerncentrale de brand woedt. De burgemeester van Energodar meldt in een video dat niet begonnen kan worden met blussen omdat de beschietingen doorgaan. Persbureau AP meldt dat er verhoogde levels van radioactiviteit zijn waargenomen vlak bij de kerncentrale, op basis van een anonieme Oekraïense overheidsbron. Het Russische persbureau RIA meldt op basis van een woordvoerder van de kerncentrale dat de activiteit onveranderd blijft.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, heeft op Twitter bevestigd dat een brand is uitgebroken in Zaporizja. Als de kerncentrale ontploft zal de explosie volgens Koeleba "tien keer groter zijn dan Tsjernobyl", de in 1986 ontplofte kerncentrale ten noorden van Kiev die inmiddels door de Russische troepen veroverd is. "Rusland moet onmiddellijk stoppen met de beschietingen en brandweerlieden doorgang verlenen", schrijft Koeleba.

Russische troepen probeerden de kerncentrale van Zaporizja de afgelopen dagen te veroveren. De ontwikkelingen rondom Energodar leidden donderdag al tot een reactie van VN-atoomwaakhond IAEA, die Russische en Oekraïense troepen opriep om niet te vechten in het gebied rondom de kerncentrale.