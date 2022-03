In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een brand. Het complex wordt volgens de Oekraïense buitenlandminister "van alle kanten aangevallen" door Russische grondtroepen. Brandweerlieden kunnen om die reden niet bij het vuur komen en dat is "zeer gevaarlijk", meldt VN-atoomwaakhond IAEA. Lokale autoriteiten melden echter dat de situatie "onder controle" is.

Op beelden die door The New York Times zijn geverifieerd zijn rondom de kerncentrale vlammen en vuur te zien, maar de krant schrijft dat "onduidelijk is waar deze door veroorzaakt worden". Volgens de Oekraïense staatshulpdienst is de brand uitgebroken in een trainingsgebouw buiten de omtrek van de kerncentrale.

De directeur van de kerncentrale heeft tegen de Oekraïense televisiezender 24 gezegd dat de radioactiviteit van de kerncentrale veiliggesteld is. De VN-atoomwaakhond IAEA zegt dezelfde berichten te hebben ontvangen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, heeft op Twitter bevestigd dat een brand is uitgebroken in Zaporizja. Als de kerncentrale ontploft zal de explosie volgens Koeleba "tien keer groter zijn dan Tsjernobyl", de in 1986 ontplofte kerncentrale ten noorden van Kiev die inmiddels door de Russische troepen veroverd is. "Rusland moet onmiddellijk stoppen met de beschietingen en brandweerlieden doorgang verlenen", schrijft Koeleba.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft volgens bronnen binnen zijn regering met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gebeld over de situatie in de kerncentrale. Het is onduidelijk wat er exact besproken is.

VN-atoomwaakhond IAEA schrijft op Twitter dat het op de hoogte is van de "beschietingen" rondom de kerncentrale en zegt momenteel met de Oekraïense autoriteiten te overleggen. Het instituut waarschuwt voor "ernstig gevaar" als de reactoren in de centrale geraakt worden door raketaanvallen. Eerder riep IAEA de Russische en Oekraïense troepen op om niet te vechten in het gebied.

Zaporizja is een van de vier operationele kerncentrales van Oekraïne. De centrale bestaat uit zes kernreactoren. De kerncentrale is volgens schattingen goed voor zo'n 40 procent van de Oekraïense elektriciteitsvoorziening. Russische troepen probeerden de kerncentrale van Zaporizja de afgelopen dagen te veroveren.