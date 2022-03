Bij de tweede ronde vredesonderhandelingen tussen Oekraïense en Russische delegaties is donderdag voor het eerst een akkoord gesloten. Beide partijen zetten zich voortaan in om evacuatiepogingen veilig te laten verlopen door zogeheten humanitaire corridors op te zetten, waarlangs burgers zich in veiligheid kunnen brengen.

Ook gaan de landen zich inzetten om tijdelijke wapenstilstanden op te zetten in gebieden waar de evacuaties plaatsvinden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het leveren van voedsel en medicijnen op plekken waar het hardst gevochten is.

De delegaties van Oekraïne en Rusland onderhandelden ruim drie uur. Er wordt zo snel mogelijk een derde gesprek gepland.

"Tot onze grote spijt hebben we niet het resultaat kunnen behalen dat we voor ogen hadden", aldus een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het voornaamste doel van Oekraïne was om een algeheel staakt-het-vuren klaar te spelen.

Ook de Russische delegatie meldt dat een wapenstilstand mogelijk gemaakt moet worden rondom evacuaties. Wat de Russen betreft is dat een stap voorwaarts.

Zelensky had als voorwaarde voor nieuw overleg gesteld dat Rusland eerst zou stoppen met bombardementen, maar die leken gedurende de laatste dagen alleen maar zwaarder te worden. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov had eerder al laten weten dat de Russen tijdens de gesprekken niet zouden stoppen met het bombarderen en beschieten van Oekraïense steden.