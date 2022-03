De Russische troepen zetten donderdag hun zware bombardementen op Oekraïense steden door. Ook tijdens de tweede ronde vredesgesprekken staakte Rusland het offensief niet. Wel bereikten Oekraïne en Rusland in die gesprekken een eerste akkoord. Volgens Nederland, de Verenigde Staten en Amnesty International zet Rusland omstreden clusterbommen in, die vooral in Charkov tot destructie hebben geleid. In de tweede grootste stad van Oekraïne, maar ook in de havenstad Mariupol, dreigt het verzet overwonnen te worden.

Minister Kajsa Ollongren (Defensie), Amnesty en de Amerikaanse VN-ambassadeur Bathsheba Nell Crocker stellen allemaal bewijs te zien dat Rusland clusterbommen inzet. Die bommen verspreiden explosieven over een groot gebied.

In meer dan honderd landen is de munitie verboden door het in 2008 opgezette Clustermunitieverdrag. Rusland en Oekraïne ondertekenden dat verdrag niet, dus is inzet van die wapens voor beide partijen niet in alle gevallen verboden. Maar de schade is groot, zo blijkt uit massaal gedeelde beelden.

55 Bombardementen laten Oekraïense steden in puin achter

Volgens de Franse president Emmanuel Macron moet "het ergste nog komen". Hij belde donderdag met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Poetin zou opnieuw hebben gezegd dat hij heel Oekraïne wil veroveren. Macron betichtte hem van leugens en benadrukte dat Poetin een enorme fout maakt met de invasie. "Je houdt jezelf voor de gek door te denken dat de regering zomaar opzij kan worden gezet", zo wordt Macron geciteerd.

Emmanuel Macron belde donderdag met Vladimir Poetin. Foto: NU.nl/Getty Images

Het Oekraïense verzet staat momenteel met name in Charkov en Mariupol onder druk. Veel Russische troepen zouden de buitenste rand van Charkov, met 1,4 miljoen inwoners de op een na grootste stad van Oekraïne, hebben bereikt.

De noordoostelijk gelegen stad is al dagenlang het doelwit van zeer zware bombardementen. Oekraïense autoriteiten meldden al meer dan honderd burgerslachtoffers in de stad.

Ook donderdag werden tientallen nieuwe doden gemeld, maar die beweringen zijn nog niet bevestigd door onafhankelijke partijen. Burgemeester Ihor Terekhov van Charkov weigert zich over te geven.

Het verlies van Charkov zou een volgende grote klap zijn voor het verzet, nadat eerder op de dag havenstad Kherson al zou zijn ingenomen. De Verenigde Staten zijn daar echter niet zo zeker van. "Er wordt nog steeds in de straten gevochten", beweren Amerikaanse overheidsfunctionarissen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf donderdag toe dat enkele dorpen zijn verloren aan de Russen, maar vertelde niet om welke dorpen het gaat.

Bij luchtaanvallen op de Noord-Oekraïense stad Chernihiv zijn zeker 22 doden gevallen. De Russische luchtaanvallen waren gericht op scholen en huizen. Chernihiv ligt ten noordoosten van de hoofdstad Kiev, niet ver van de grens met Rusland en Belarus.

42 Dashcam filmt Russische luchtaanval op woonwijk

Ook de situatie in Mariupol is kritiek. De stad is al ruim een dag omsingeld door Russische troepen en de stad zou inmiddels zodanig geïsoleerd zijn, dat burgers niet meer kunnen vluchten, schrijft persbureau Reuters.

De zuidelijke havenstad zit ook nog altijd zonder water en elektriciteit. Een staakt-het-vuren is volgens de gemeenteraad nodig om herstelwerkzaamheden te verrichten. Bij gevechten vielen donderdag al tientallen doden.

De delegaties van Oekraïne en Rusland zijn bij de tweede ronde vredesonderhandelingen na ruim drie uur onderhandelen tot enkele afspraken gekomen. Zo willen beide partijen zich inzetten voor wapenstilstanden bij evacuatiepogingen. Ook wordt zo snel mogelijk een derde gesprek gepland.



"Het zijn niet de uitkomsten waar we op hoopten", aldus een Oekraïense onderhandelaar. Zelensky had vooraf ingezet op een algeheel staakt-het-vuren. Het is niet duidelijk wanneer de partijen weer om de tafel gaan.

Zelensky eist ook extra hulp van het Westen. Hij waarschuwt dat "als Oekraïne valt, de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen als volgende aan de beurt zijn". Ook de burgemeester van Kiev, Wladimir Klitschko, deed opnieuw een oproep het Oekraïense luchtruim te sluiten om bombardementen te stoppen. "Wij zullen niet opgeven, maar een vrij luchtruim is voor Kiev noodzakelijk", aldus Klitschko.

De VS wil die maatregel niet steunen, omdat deze militaire inzet zou vereisen. Dat zou kunnen leiden tot een veel bredere oorlog met Rusland. Wel bespreken Washington en Kiev hoe de luchtafweer in Oekraïne kan worden verbeterd.

Volgens de Amerikanen zijn er inmiddels 480 raketaanvallen uitgevoerd, waarvan de meerderheid vanaf Oekraïens grondgebied werd afgevuurd. De Russen maken volgens de VS gebruik van mobiele lanceersystemen, die steeds vaker Oekraïne intrekken. Ook zou 90 procent van de aanvankelijk verzamelde Russische troepen inmiddels in Oekraïne zijn.

Ondertussen heeft de Europese Unie besloten Oekraïense vluchtelingen een speciale status te geven. De al ruim een miljoen op de vlucht geslagen Oekraïners hebben daardoor direct recht op onderdak, financiële steun en medische zorg. Ook mogen ze werken en kunnen hun kinderen naar school.