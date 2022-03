De Oekraïense en Russische delegaties zijn begonnen met het overleg in Belarus over een staakt-het-vuren. De eerste gespreksronde werd maandag na vijf uur zonder concreet resultaat afgesloten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov vertelde eerder vandaag al dat de Russen tijdens de gesprekken niet zullen stoppen met het bombarderen en beschieten van Oekraïense steden.

Van Oekraïense zijde werd juist meerdere malen gevraagd om een wapenstilstand tijdens de gesprekken, maar daar gaat Rusland dus niet mee akkoord. Ook blijft de infrastructuur van Oekraïne een doelwit, aldus de minister.

Het nieuwe overleg vindt plaats in de regio Brest in het westen van Belarus. Oorspronkelijk zou het vervolg woensdagavond plaatsvinden.

De Russische invasie begon een week geleden. De regering in Kiev heeft als doel een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen. Ook wordt wat de Oekraïners betreft gesproken over "humanitaire corridors" waarlangs burgers zich in veiligheid kunnen brengen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had als voorwaarde voor nieuw overleg gesteld dat Rusland eerst zou stoppen met bombardementen, maar die lijken alleen maar zwaarder te zijn geworden. Rusland wil dat het buurland wordt gedemilitariseerd en bijvoorbeeld de inlijving van de Krim wordt erkend.