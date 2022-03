Het Russische leger heeft enkele Oekraïense havensteden, waaronder Mariupol en Mykolaiv, stevig onder vuur genomen. De zuidelijke stad Kherson is inmiddels ingenomen. Intussen blijft het Oekraïense leger aanvallen afslaan en houden de verdedigingslinies volgens president Volodymyr Zelensky goed stand. Later vandaag staan nog gesprekken tussen Russische en Oekraïense delegaties op het programma.

Na de inname van de zuidelijke havenstad Kherson door de Russen heeft ook havenstad Mariupol het zwaar te verduren. Het stadsbestuur verklaart dat de infrastructuur constant wordt beschoten, waardoor de stad zonder water en elektriciteit zit. Daarnaast verhindert het Russische offensief de aanvoer van onder meer voedselvoorraden en de evacuatie van mensen.

Ondanks de zware beschietingen is Mariupol nog wel onder Oekraïense controle, melden Britse inlichtingendiensten. Sinds de start van de invasie van Rusland is de stad doelwit van zware beschietingen.

Volgens Rusland verliest Oekraïne de controle over steeds meer grondgebied rondom de stad. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat de inwoners woensdag de mogelijkheid hebben gekregen om richting het oosten te vluchten, naar gebieden van pro-Russische separatisten.

Ook de zuidelijke stad Mykolaiv had het vanochtend zwaar te verduren. Het Oekraïense leger wist echter met hulp van plaatselijke bewoners meerdere aanvallen van de Russen af te slaan. Er vielen zeker veertig doden bij de verdediging van de havenstad.

Ondanks het verlies van Kherson houden de Oekraïense strijdkrachten op veel plekken goed stand. Kiev heeft weer een nacht met zware explosies overleefd en volgens burgemeester Vitali Klitschko is de situatie in de hoofdstad zelfs onder controle. Volgens hem waren de explosies het Oekraïense luchtafweersysteem dat de Russische raketten tegenhield. Er zijn afgelopen nacht geen gewonden gevallen, aldus de stadbestuurder.

De Amerikanen en Britten melden bovendien dat het Russische militaire konvooi van ruim 60 kilometer lang geen vooruitgang boekt. Volgens John Kirby, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, staat het konvooi al 24 tot 36 uur stil. Volgens het Verenigd Koninkrijk komt dat door forse Oekraïense tegenstand en logistieke problemen.

In de stad Charkov in het oosten van Oekraïne hebben Russische beschietingen en luchtaanvallen het afgelopen etmaal zeker 34 burgers het leven gekost. Dat melden de hulpdiensten in de tweede stad van het land.

De stad met 1,4 miljoen inwoners is al dagen het toneel van zware beschietingen en is omsingeld door Russische troepen. Woensdag landden er Russische parachutisten, waarschijnlijk als versterking van de reeds aanwezige troepen.

Er staan vandaag nieuwe gesprekken tussen Russische en Oekraïense delegaties gepland. Eerdere gesprekken liepen vooralsnog nergens op uit.

Het is voor de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog dat de Russen en Oekraïners om de tafel gaan zitten. Het is nog niet bekend hoe laat en waar de gesprekken precies zullen plaatsvinden.

Ook is nog niet duidelijk wie zullen aanschuiven. President Zelensky heeft al laten weten dat zijn delegatie ongewijzigd blijft ten opzichte van de vorige gesprekken. Toen waren namens Oekraïne de minister van Defensie, het hoofd van de fractie van Zelensky's partij in het parlement en de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken aanwezig.

Intussen liet de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov weten dat de Russen niet zullen stoppen met het bombarderen en beschieten van Oekraïense steden tijdens onderhandelingen. Van Oekraïense zijde werd juist meerdere malen gevraagd om een wapenstilstand tijdens de gesprekken, maar daar stemt Rusland dus niet mee in. Ook blijft de infrastructuur van Oekraïne een doelwit, aldus de minister.

Daarnaast zegt Lavrov volgens het Russische staatspersbureau TASS dat er geen Russische troepen in Charkov zijn. Die opmerking staat haaks op de bevindingen van Oekraïense, Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten.