Russische strijdkrachten hebben in de nacht van woensdag op donderdag het raadsgebouw van Kherson bezet, heeft de burgemeester van die Zuid-Oekraïense stad bevestigd. Ook in hoofdstad Kiev werd in de afgelopen nacht weer hevig gevochten. De VN meldt dat inmiddels meer dan een miljoen mensen op de vlucht zijn voor de oorlog en het Internationaal Strafhof gaat onderzoek doen naar mogelijke oorlogsmisdaden door de Russen.

Russische strijdkrachten zijn het raadsgebouw van de Zuid-Oekraïense stad Kherson binnengedrongen. Dat heeft de burgemeester van die stad afgelopen nacht bevestigd na een dag vol tegenstrijdige beweringen over de vraag of Rusland voor het eerst sinds de inval een belangrijk stedelijk centrum had veroverd.

De burgemeester van de stad riep de burgers ertoe op uitsluitend bij daglicht en alleen of met zijn tweeën door de straten te lopen.

De strategische zuidelijke provinciehoofdstad, waar de rivier de Dnjepr uitmondt in de Zwarte Zee, is het eerste belangrijke stedelijke centrum dat valt sinds Rusland op 24 februari zijn invasie begon.

De Verenigde Naties melden ondertussen dat meer dan een miljoen Oekraïners op de vlucht zijn voor het geweld in hun land. Voor de vele miljoenen die nog in Oekraïne zijn, "is het tijd dat de geweren stilvallen, zodat levensreddende humanitaire hulp gestuurd kan worden", schreef VN-vluchtelingencommissaris Filippo Grandi op Twitter.

Op de website van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is te zien dat het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen naar Polen is vertrokken. Daar zijn inmiddels ruim een half miljoen Oekraïners. Ook de buurlanden Slowakije, Moldavië, Hongarije en Roemenië vangen vluchtelingen op. In Rusland worden meer dan 50.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, meldt de VN-organisatie.

Onder de vluchtelingen zijn meer dan driehonderd Oekraïense Joden die zondag aankomen in Israël. De vluchtelingen arriveren met drie afzonderlijke vluchten vanuit Warschau, Moldavië en Roemenië.

In Kiev waren in de afgelopen nacht wederom opnieuw zware explosies te horen, meldden internationale media. Ook zou het luchtalarm zijn afgegaan.

Op beelden van de Amerikaanse zender CBS is te zien hoe de lucht fel verlicht wordt en is een zware explosie te horen. De Britse krant The Guardian meldt op gezag van de Oekraïense autoriteiten dat de explosies klonken in het centrum van de stad en bij een metrostation. Dit kon niet worden geverifieerd.

Om aan het geweld te ontkomen, vluchtten inwoners van de hoofdstad naar metrostations. BBC News meldt dat inmiddels 15.000 mensen in de metrostations zitten om voor het geweld te schuilen. Het metronetwerk heeft plaats voor 100.000 mensen, zegt beheerder Viktor Brahinsky tegen de omroep. Voedsel, water en sanitaire voorzieningen zijn aanwezig.

42 Grote explosie bij treinstation Kiev

Om na te gaan of er tijdens de Russische invasie oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Oekraïne, begint het Internationaal Strafhof (ICC) op verzoek van 39 landen een onderzoek. Het ICC verzamelt bewijsmateriaal van mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Oekraïne is zelf geen lid van het ICC, maar heeft toestemming gegeven voor de onderzoeken.

De Russen hebben volgens Human Right Watch clusterbommen gebruikt bij aanslagen op een kinderdagverblijf en een ziekenhuis in Oekraïne. Het onderzoek van het ICC weerspiegelt volgens de mensenrechtenorganisatie "de groeiende zorgen van landen over de escalerende wreedheden in Oekraïne".

De Wereldbank stopt per direct alle steun aan projecten in Rusland en Belarus. De bank heeft sinds 2014 - het jaar waarin Rusland de Krim innam - geen nieuwe leningen aan Rusland verstrekt of investeringen in dat land goedgekeurd.

Nieuwe leningen aan Belarus worden sinds medio 2020 niet meer goedgekeurd. In dat jaar legden de Verenigde Staten het land sancties op vanwege omstreden presidentsverkiezingen.