Russische troepen bevinden zich donderdag in het centrum van de Oekraïense havenstad Cherson, na een dag van tegenstrijdige beweringen over de vraag of Moskou voor het eerst in zijn achtdaagse invasie een belangrijk stedelijk centrum had veroverd, aldus persbureau Reuters.

Het Russische ministerie van Defensie zei dat het Cherson op woensdag had veroverd, maar een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky antwoordde dat de Oekraïense strijdkrachten de Zwarte Zeehaven van ongeveer 250.000 mensen bleven verdedigen.

"Wij zijn een volk dat de plannen van de vijand in een week heeft gebroken", zei Zelensky in een videotoespraak. "Het heeft jaren geduurd om deze plannen te schrijven - ze zijn wreed, met haat voor ons land, voor ons volk."

De inname van de strategische zuidelijke provinciehoofdstad, waar de Dnjepr rivier uitmondt in de Zwarte Zee, is het eerste belangrijke stedelijke centrum dat valt sinds Moskou op 24 februari zijn invasie begon.

De burgemeester van Kherson, Igor Kolykhayev, zei woensdag laat dat Russische troepen in de straten waren en het raadsgebouw waren binnengedrongen. Hij riep de burgers op om uitsluitend bij daglicht en alleen of met zijn tweeën door de straten te lopen.

"Er waren vandaag gewapende bezoekers in het stadhuis", zei hij in een verklaring. "Ik heb hen geen beloftes gedaan (...) Ik heb ze alleen gevraagd om niet op mensen te schieten."

Rusland noemt zijn acties in Oekraïne een "speciale operatie" die niet bedoeld is om grondgebied te bezetten, maar om de militaire capaciteiten van het buurland te vernietigen en wat het beschouwt als gevaarlijke nationalisten gevangen te nemen.