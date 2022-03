Het Russische leger houdt de evacuatie van Oekraïners in de zuidelijke stad Mariupol tegen, zegt de burgemeester van die stad. De havenstad is omsingeld en dreigt te worden ingenomen door het Russische leger. Volgens de burgemeester zouden er veel slachtoffers zijn en is ook de watertoevoer afgesloten. De vluchtelingenorganisatie van de VN meldde dinsdagmiddag dat inmiddels ruim 800.000 mensen Oekraïne zijn ontvlucht.

Burgemeester Vadym Boichenko van het zuidelijke Mariupol beschuldigt de Russische troepen ervan de evacuaties van burgers tegen te werken. Bij de aanvallen op de havenstad in het zuidoosten van Oekraïne vallen volgens hem veel slachtoffers.



De stad waar ongeveer een half miljoen mensen wonen, zou volledig zijn omsingeld door het Russische leger. Mariupol is een van de steden waar nu veel zware aanvallen op worden uitgevoerd. Er zouden volgens Boichenko meerdere slachtoffers zijn gevallen. Ook claimt hij dat er geen watertoevoer meer is naar de stad.

Inmiddels lukte het 800.000 mensen wel om Oekraïne te ontvluchten, zo meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN. Veruit de meesten van hen zijn richting Polen gevlucht. Dat land heeft nu al ruim 450.000 mensen opgevangen. Ook Hongarije en Moldavië vangen veel vluchtelingen op.

Volgens de Oekraïense veiligheidsdienst zijn er sinds het begin van de Russische aanval meer dan tweeduizend burgers omgekomen. Het is echter moeilijk om een compleet en betrouwbaar beeld van de hoeveelheid slachtoffers te krijgen. Hoe hulporganisaties omgaan met de meldingen over het aantal doden en de cijfers verifiëren, lees je in dit artikel.

De Oekraïense regering zou bereid zijn om woensdagavond opnieuw met Rusland om tafel te gaan. Dat zou het hoofd van de onderhandelingsdelegatie van Oekraïne gezegd hebben tegen het Oekraïense persbureau UNIAN.



Het persbureau meldde niet op welk tijdstip de onderhandelingen beginnen en waar die plaatsvinden. Volgens Russische media worden de gesprekken opnieuw in Belarus gehouden en is het Kremlin ook bereid te praten.

Ondertussen is er paniek onder Russische miljardairs met een luxejacht. Ze proberen massaal met hun schepen de Malediven te bereiken vanwege de sancties. De Malediven liggen ten zuidwesten van India en hebben geen uitleveringsverdrag met de VS.

Verschillende oligarchen die worden getroffen door de westerse sancties hebben de eilandengroep inmiddels al bereikt. Er zouden volgens de website MarineTraffic nog zeker drie jachten op weg zijn.

Terwijl de Russische oligarchen met hun schepen uitwijken, willen steeds meer buitenlanders naar Oekraïne om tegen de Russen te vechten. Volgens het land hebben ruim duizend buitenlanders zich gemeld voor het vreemdelingenlegioen. Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zegt dat de aanmeldingen uit zestien verschillende landen komen, maar hij vertelde er niet bij om welke landen het gaat. Vanuit Nederland zouden enkele tientallen mensen zich hebben gemeld.

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen komen in Nederland aan. Op maandag en dinsdag hebben 62 Oekraïners zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gemeld. In de voorgaande dagen kwamen tachtig Oekraïners aan bij het asielzoekerscentrum in de Groningse gemeente.

Ondanks de oorlog in Oekraïne gaat het luchtalarm maandag door. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er aandacht is voor de onrust door de oorlog in Oekraïne, maar benadrukt dat mensen "goed op de hoogte zijn" dat de sirene iedere eerste maandag van de maand wordt getest.

Maandag wordt er ook een landelijke actie voor Oekraïne van Giro555 gehouden. Het samenwerkingsverband van hulporganisaties zamelt die dag op radio en televisie geld in voor de slachtoffers van de oorlog. In de avond wordt de televisieshow Samen in Actie voor Oekraïne uitgezonden op zowel NPO1, RTL 4 als SBS6.

